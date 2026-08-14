Después de varios años se realizará una serenata con música y poesía loncca en la Plaza de Armas de Arequipa por el 486.° Aniversario de la Fundación Española.

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa, la serenata empezará a las 8:00 de la noche y los artistas que amenizarán la noche son María Antonieta Dávalos, El Montonero Trío Arequipa, El Trovero, Trío Socabaya, Alegría Mistiana, Grupo Tradición, Armonía Criolla, Comparsas del Carnaval, Elencos de Danzas, Los Characatitos, Poetas Lonchos y más.

COLOCARÁN REJAS EN LA PLAZA DE ARMAS

Para proteger sus áreas verdes durante la serenata, la Plaza de Armas de Arequipa será cercada esta tarde con entre 200 y 250. La medida se aplicará una vez culminadas las actividades protocolares previstas para esta mañana, como la Misa y Te Deum, así como la Sesión Solemne.

Carlo Véliz, gerente de Servicios al Ciudadano de la Municipalidad Provincial de Arequipa, explicó que el cerco será instalado exclusivamente alrededor de las áreas verdes y tendrá carácter temporal. “Sabemos que hay bastante jolgorio y cantidad de personas. Incluso en las actividades protocolares hemos visto personas que ingresan a las áreas verdes; por eso buscamos protegerlas”.

Las vallas serán retiradas una vez culminada la actividad. El funcionario aclaró que no permanecerán instaladas durante el resto del fin de semana, debido a que su finalidad es únicamente preservar las áreas verdes frente a la concentración masiva de asistentes.

En total, la comuna prevé utilizar alrededor de 2 mil vallas durante las actividades por el aniversario: entre 200 y 250 en la Plaza de Armas, unas 800 en la avenida La Marina y una cantidad similar en el recorrido del Corso de la Amistad.

La municipalidad también reforzará las labores de limpieza tras la serenata. Para la Plaza de Armas se contará con entre 30 y 40 trabajadores adicionales, dos cisternas y una compactadora, que permitirán atender la acumulación de residuos generada durante la celebración.