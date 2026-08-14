Momentos de terror y angustia vivieron la noche de ayer los trabajadores y clientes del salón de belleza y barbería “Barber Estudio” ubicado en la avenida Cusco en el Cercado, a inmediaciones del hipermercado Plaza Vea, cuando fueron atacados por entre 10 a 12 integrantes de una banda delictiva que la PNP a denominado “Los chuquis del Cercado”, tras la retención de un adolescente como presunto miembro del grupo delictivo que sustrajo bienes y hasta hoy vienen siendo buscados otros presuntos delincuentes.

Noche de terror

El asalto y robo se produjo pasado las 19:30 horas de ayer y quedó registrado en el sistema de video seguridad del establecimiento comercial. En la sede del Depincri se encuentra el menor de iniciales B.D.S. (17) en calidad de retenido como integrante de la banda criminal “Los chuquis del Cercado” e investigado por la presunta infracción a la Ley Penal por delito contra el patrimonio (robo agravado).

Según las indagaciones, esa noche en el salón de belleza se encontraban la propietaria, su conviviente y un trabajador, atendiendo a los clientes, cuando de pronto la tranquilidad fue irrumpida por los presuntos delincuentes que se hallaban encapuchados y armados. Un agraviado señaló que un asaltante se hallaba provisto de un arma de fuego tipo pistola y los demás portaban cuchillos, quienes les amedrentaron para luego sustraer un celular marca Iphone 15, dos máquinas de cortar cabello y dinero en efectivo.

El acto violento fue en cuestión de escasos minutos. Los asaltantes fugaron con su botín y en la prisa uno de ellos rompió una mampara que le ocasionó lesiones o cortes en una pierna, y información fue proporcionada a la PNP cuando se solicitó ayuda mediante el 105; posteriormente los agentes de la comisaría Central aprehendieron a un implicado en el hecho.

Personal de la comisaría del Cercado se movilizó de forma inmediata tras la alerta del robo en local comercial.

Policía actúa

Con la información de que uno individuo tenía cortes en una pierna, se puso en ejecución un Plan Cerco con la finalidad de ubicar, identificar y capturar a los presuntos responsables del ilícito; también se alertó al policía de turno en el servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue, para que proceda a detener y solicitar apoyo ante la llegada de alguna persona herida con esas características, ya que del hecho se dio aviso a los agentes de la sección Robos del Depincri para sumarse en los operativos de búsqueda.

Herido en hospital

Pasado unas dos horas desde el nosocomio local se alertó que había sido trasladado al servicio de Emergencia un joven herido, que resultó ser B.D.S. (17), quién fue atendido por el médico de turno y obtuvo el diagnóstico “herida cortante en pie derecho”; posteriormente fue dado de alta y trasladado a la comisaría Central, donde fue reconocido por las víctimas del atraco como uno de los presuntos autores del robo en la barbería y salón de belleza, por lo que se comunicó al fiscal de Familia, Víctor Nina Cohaíla, para continuar con las diligencias.

Seguimiento a GPS

Una víctima de robo fue Nilson H.G. (28), a quien le sustrajeron su equipo Iphone 15 y mediante el sistema de geolocalización o GPS se supo que ese celular estaría en el inmueble de la asociación Villa el Sol, manzana D, lote 4, en el poblado Para Chico, predio al que ingresaron policías del Depincri y de la comisaría Central con el aval del Ministerio Público, ya que en esa vivienda viviría el menor que fue retenido.

Durante el allanamiento del inmueble, en el cuarto piso (terraza) también se halló dos máquinas de cortar cabello, instrumentos que fueron reconocidos como suyos por la propietaria del negocio asaltado, procediéndose a su incautación y lacrado.

Manada y violencia

Las diligencias sobre el robo armado en manada continúa en el Depincri, cuya sede se encuentra en la asociación 24 de Junio en el distrito Gregorio Albarracín. Hoy se supo que la PNP ya tendría algunos nombres de personas, entre menores y adultos, que habrían estado junto a B.D.S.