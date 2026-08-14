Un violento asalto se registró la noche del miércoles 12 de agosto, alrededor de las 9:06 p. m., en las inmediaciones del Grifo La Florida, en la provincia de Ica. Tres sujetos, que se movilizaban a bordo de una mototaxi roja y que estarían provistos de un arma de fuego, irrumpieron rápidamente en el establecimiento y amenazaron a trabajadores y a un cliente que se encontraba abasteciendo de combustible su motocicleta.

Delito en la zona

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del grifo, los individuos llegaron a bordo del vehículo y descendieron de manera repentina. En cuestión de segundos, se dirigieron hacia las personas que se encontraban en el lugar y las redujeron mediante amenazas, generando momentos de tensión entre los trabajadores y el cliente.

Los delincuentes habrían utilizado un arma de fuego para intimidar a la víctima y apoderarse de aproximadamente S/ 1.000 en efectivo y dos celulares. Tras concretar el robo, los sujetos regresaron rápidamente a la mototaxi y huyeron del lugar.

Las cámaras de seguridad captaron parte de la secuencia y las imágenes ya vienen siendo analizadas por la Policía Nacional. El registro audiovisual habría permitido obtener características del vehículo utilizado durante el asalto y avanzar en la identificación de la unidad.

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