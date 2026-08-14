Con el objetivo de fortalecer el vínculo cultural y el compromiso con el patrimonio arqueológico local desde temprana edad, más de 50 estudiantes de nivel primaria de la Institución Educativa Milenario Chan Chan participaron en una enriquecedora jornada educativa basada en el modelado en barro.

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A través del contacto directo con el barro, material emblemático con el que se erigió Chan Chan, los niños moldearon pequeñas piezas artesanales inspiradas en las formas, relieves y arte de la cultura Chimú. Esta experiencia práctica permitió a los escolares experimentar de primera mano las técnicas de sus antepasados y reflexionar sobre la importancia histórica y cultural del entorno en el que viven.

La actividad forma parte del programa de sensibilización promovido por la Unidad de Promoción y Participación Ciudadana del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach).

Con este tipo de iniciativas, la institución busca despertar en la infancia el orgullo por las raíces culturales, así como inculcar valores de respeto, identidad y corresponsabilidad en la protección y conservación del patrimonio cultural de la Nación.

Al ver sus sonrisas y la emoción en sus manos cubiertas de barro, el equipo del Proyecto Especial Chan Chan reafirma su compromiso de seguir llevando estas experiencias a más escuelas. Porque cuando un niño aprende a amar su historia jugando y creando, no solo descubre sus raíces, se convierte en el guardián del legado que nos pertenece a todos.