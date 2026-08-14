El paro de transportistas que afectó este viernes el servicio de transporte público en Arequipa terminó, temporalmente. Las empresas que acataron la medida comenzaron a restablecer sus rutas luego de alcanzar un acuerdo con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para retomar las negociaciones este martes.

Patrick Quilca, representante de Transcayma, confirmó que la decisión de levantar la paralización fue adoptada tras una reunión durante esta mañana con los funcionarios de la comuna provincial, incluida el gerente de Transportes.

“Se ha acordado que el día martes vamos a iniciar las negociaciones. Se levanta el paro hasta el día martes”, señaló Quilca, quien precisó que ese día se establecerán los plazos para continuar con el trato directo y buscar una solución definitiva al conflicto.

Patrick Quilca, gerente de la concesionaria Transcayma (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

La decisión de levantar la paralización también fue confirmada por representantes de Unión AQP, Etrabus y Cotum Express, que anunciaron el restablecimiento del servicio. Sin embargo, no se detalló cual será el pasaje que cobrarán durante estos días.

ANTECEDENTES

El dirigente Quilca explicó que la paralización se produjo debido a los inconvenientes registrados durante las conversaciones con la Municipalidad ayer. Indicó que el jueves los representantes de los transportistas fueron citados a las 8 de la mañana, pero permanecieron en reuniones hasta aproximadamente las 7 de la noche sin alcanzar una solución.

Según Quilca, uno de los principales problemas fue que los funcionarios municipales no contaban con las facultades necesarias para tomar decisiones sobre las demandas del sector. “La alcaldesa no le había firmado, no le había delegado las facultades al gerente para que resuelva el inconveniente”, sostuvo.

ESPERAN EL SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE

Sobre el subsidio a transportistas anunciado por la presidenta de la República Keiko Fujimori. Quilca señaló que aún no se conoce si serán beneficiarios pero consideró que este beneficio debería llegar directamente a los usuarios y no a las empresas. Como alternativa, planteó implementar validadores electrónicos en las unidades para registrar la demanda y permitir que el subsidio sea dirigido a los pasajeros que más lo necesitan.