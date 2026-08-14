Cuatro personas fueron detenidas la noche del miércoles 12 de agosto, durante un operativo policial que permitió desarticular a la presunta banda criminal denominada “El Boom del Sur”, investigada por su presunta participación en el robo de cajeros automáticos ubicados en el grifo Gaspetrol, en la avenida Fernando León de Vivero, en Ica.

Golpe policial

El operativo se inició alrededor de las 8:00 de la noche y estuvo a cargo de efectivos de la Región Policial Ica, a través de la DIVINCRI, DEPINCRI y AREINROB. Las acciones se desplegaron en distintos puntos de Ica, Nasca y Pisco, a partir de información obtenida durante las primeras diligencias de investigación.

Según la Policía, los detenidos son Emerson Ccencho Alfaro, de 30 años; Brandolt Junior Manuel Gaviliano, de 24; Luis Alberto Hernández Escate, de 40; y Jenny Irene Quispe Pichardi, de 48 años. Todos fueron trasladados a la DEPINCRI Ica, donde continúan las diligencias para determinar su nivel de participación en los hechos investigados.

La investigación apunta a que los intervenidos serían los presuntos autores del robo agravado cometido contra los cajeros automáticos instalados en el grifo. De acuerdo con la hipótesis policial, para violentar los equipos se habría utilizado un artefacto explosivo, por lo que los investigados afrontan diligencias por los presuntos delitos de robo agravado y peligro común, en la modalidad relacionada con la detonación de un artefacto explosivo.

Como parte de la operación, los agentes lograron ubicar e incautar cuatro vehículos que habrían sido utilizados para ejecutar o facilitar el hecho delictivo. Se trata de una camioneta blanca de placa CTX-481; un Kia rojo, de placa F3B-147; un Hyundai gris, de placa VBT-342; y un Kia blanco, de placa BUA-338.

Posteriormente, los agentes llegaron hasta un inmueble ubicado en San Clemente, provincia de Pisco, situado al costado del grifo Repsol de la Panamericana Sur. Durante el registro del inmueble, los policías encontraron billetes de S/20 y S/50 con signos visibles de quemadura, además de fragmentos de billetes de 20 dólares estadounidenses.

Las especies fueron lacradas y trasladadas para los análisis correspondientes. La Policía investiga si estos restos de dinero estarían relacionados con el contenido de alguno de los cajeros automáticos que habría sido violentado durante el robo.

En este inmueble fue detenida Jenny Irene Quispe Pichardi, quien, según la información policial, habitaba el ambiente intervenido.

EL DATO: Tras el delito, la policía llegó al grifo, y en la zona de la explosión hallaron más de 190 mil soles esparcidos en el piso y los cajeros destrozados.

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