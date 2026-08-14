Produce autoriza pesca temporal de especies por El Niño Costero.

El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó un régimen especial temporal que permitirá a los pescadores aprovechar los recursos hidrobiológicos cuya presencia y disponibilidad aumenten en el mar peruano debido a las condiciones asociadas al fenómeno El Niño Costero. La medida estará vigente hasta el 30 de abril de 2027.

Según la Resolución Ministerial N.° 00266-2026-PRODUCE, se busca que los pescadores puedan extraer de manera sostenible las especies consideradas recursos de oportunidad. Entre ellas figuran lisa, atunes, sierra, barrilete, jurel fino, pámpano, cachema, cabinza, palometa, entre otras.

El régimen establece que las actividades extractivas podrán realizarse con embarcaciones pesqueras de hasta 32.6 metros cúbicos de capacidad de bodega, siempre que cuenten con permiso de pesca vigente.

La medida es temporal, pero podría ser modificada, suspendida o concluida de acuerdo con la información científica que proporcione el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) sobre la presencia y disponibilidad de estos recursos.

Los pescadores que se acojan a este régimen deberán cumplir condiciones de control y seguimiento. Entre ellas, realizar las descargas únicamente en los puntos de desembarque autorizados por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA).

Además, deberán reportar información sobre sus capturas, las zonas donde realizaron las faenas y los artes y aparejos utilizados. Esta información permitirá a las autoridades evaluar la evolución de las especies de oportunidad y adoptar medidas para garantizar su aprovechamiento sostenible.

La norma también establece que la participación en este régimen temporal no genera un derecho permanente de acceso a las pesquerías de los recursos autorizados.