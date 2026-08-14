La ola criminal es imparable en la región La Libertad. La tarde del último jueves, un trabajador de 26 años de edad falleció durante un intento de asalto a un camión furgón que le pertenece a una mueblería. El hecho ocurrió en la carretera que conecta a la localidad de Chiquitoy con la Carretera Panamericana Norte (CPN), en la provincia de Ascope, región La Libertad.

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De acuerdo con un informe de RPP, la víctima mortal fue identificada como Nikson Cunya Grandino, quien viajaba como copiloto en el vehículo de carga. Una bala le impactó en la cabeza y provocó su muerte en el acto.

SANGRIENTO ATAQUE. Se conoció que el camión furgón había partido de Olmos y tenía como destino Lima, pero en un determinado momento el compañero de Cunya, quien iba al volante, decidió, presuntamente, desviarse su ruta para ingresar por un camino paralelo a la CPN en Chiquitoy, a fin de sortear el peaje.

Ambos trabajadores jamás imaginaron la tragedia que les tenía deparado el destino, pues mientras avanzaban un grupo de delincuentes salió de un costado de la vía y apuntando con sus armas de fuego les hizo señas para que se detengan, pero, lejos de parar, el conductor aceleró la marcha del vehículo.

En respuesta los criminales abrieron fuego y lamentablemente una de las balas le impactó en la cabeza a Nikson Cunya.

El conductor avanzó hasta volver a salir a la Panamericana y luego con ayuda de otros transportistas llevó a su compañero al centro de salud Santa Rosa; sin embargo, el personal médico que lo recibió solo se limitó a confirmar su deceso.

Personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo se trasladó hasta la zona del ataque para iniciar las pesquisas del caso. Se supo que han recogido casquillos de bala y han solicitado imágenes de cámaras de seguridad de todo ese sector.