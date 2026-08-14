Agentes de la Policía de Carreteras (POLCAR) de Shorey, en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, intervinieron un volquete de placa BXT‑926, que transportaba aproximadamente 30 toneladas de mineral polimetálico sin procesar, valorizado en S/ 150 mil.

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El conductor del vehículo Santos Rubio Toribio (39) no contaba con el permiso de transporte respectivo y solo se limitó a presentar una guía de remisión incompleta.

El chofer, la unidad vehicular y el mineral retenido fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en Medio Ambiente Trujillo y la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, para las diligencias correspondientes.

Según la Policía, esto podría configurar el delito de tráfico ilegal de recursos minerales.