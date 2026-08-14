Dos hombres que presuntamente usaban una placa de policía para cometer hechos delictivos como asaltos al paso, fueron detenidos por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo, la noche del último jueves.

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Se trata de Luis Vásquez Polo (36) y Manuel Herrera Villarreal (55), quienes se movilizaban en un auto de placa A0J‑527. Al realizar el registro en el vehículo se halló una placa policial y un celular que tras verificación en el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) estaba reportado como robado.

Según la Policía Nacional, ambos individuos serían parte de la banda delictiva “Los Disfrazados del Norte” y ahora son investigados por la presunta comisión del delito de receptación y uso indebido de distintivos que no les corresponden, con el fin de cometer ilícitos amparándose en una falsa apariencia de autoridad.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.