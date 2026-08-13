La provincia de Trujillo se sigue desangrando a manos de organizaciones criminales. Un fabricante de calzado que el 2022 postuló a una regiduría en la municipalidad de El Porvenir fue asesinado a balazos en plan vía pública de ese distrito.

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A plena luz del día

Este violento ataque ocurrió la tarde del último miércoles en la cuadra 7 de la calle Atahualpa. Según testigos, un delincuente acribilló a Javier Alexander Arroyo Cueva luego de que bajara de su camioneta para dirigirse a su vivienda. Al parecer, el sicario lo esperaba en la zona y cuando vio a su víctima se le acercó y le disparó. Luego, habría huido en un automóvil que lo esperaba a metros de la escena del crimen.

El empresario quedó gravemente herido y fue trasladado por sus familiares al Hospital Belén de Trujillo. Sin embargo, en ese nosocomio, los médicos solo certificaron su muerte.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Este llegaron al lugar para iniciar las diligencias que permitan atrapar a los autores del atentado.

Arroyo Cueva era un conocido empresario del sector calzado que incursionó en la política el 2022, que postuló sin éxito para ser regidor de El Porvenir por el movimiento regional Súmate. El 2024, en tanto, se afilió a Podemos Perú, partido al que habría estado apoyando en el distrito porvenireño.

Ola criminal

Durante el mes de agosto se han registrado nueve asesinatos en La Libertad: cuatro en Salaverry, dos en El Porvenir, uno en Huanchaco, otro en La Esperanza y uno más en Chao (Virú). Además, según el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, de enero a julio se reportaron 135 homicidios en este departamento.

Trujillo, con 52 asesinatos, es la provincia más violenta. Le siguen Pataz (24), Chepén (21) y Virú (10).