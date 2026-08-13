Viajar al extranjero requiere más que comprar pasajes y reservar alojamiento. Revisar la vigencia del pasaporte, conocer los requisitos migratorios y guardar copias de los documentos son algunas medidas que pueden ayudar a enfrentar problemas durante la estadía fuera del país.

La recomendación adquiere relevancia ante el movimiento de viajeros peruanos hacia destinos internacionales. Entre enero y marzo de 2026, 942.777 peruanos residentes salieron del país por turismo, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) incluidas en información proporcionada por IATI Seguros.

La cifra representó un incremento de 5,2 % frente al mismo periodo del año anterior y estuvo 9,1 % por encima de los niveles registrados antes de la pandemia, de acuerdo con la misma fuente.

¿A qué países viajan más los peruanos?

Sudamérica concentró buena parte de los viajes internacionales de los peruanos. Según los datos de Mincetur citados en el documento, el 64,6 % de quienes salieron al extranjero por turismo durante el primer trimestre de 2026 eligió algún país sudamericano.

Chile, Bolivia y Colombia estuvieron entre los destinos regionales mencionados, mientras que Estados Unidos y España también destacaron al considerar el ranking general de países visitados.

El aumento de los desplazamientos internacionales plantea la necesidad de preparar no solo el itinerario, sino también las medidas que permitan responder ante problemas de salud, cancelaciones, modificaciones del viaje o inconvenientes con el equipaje.

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¿Qué revisar antes de viajar al extranjero?

Antes de salir del Perú, una de las primeras recomendaciones es comprobar la vigencia del pasaporte y los requisitos de entrada establecidos por el país de destino.

Las condiciones pueden variar según el lugar y el propósito del viaje. Por ello, es recomendable consultar los canales oficiales de las autoridades migratorias y consulares correspondientes antes de partir.

También conviene revisar las condiciones climáticas y sanitarias del destino, especialmente cuando existen requisitos específicos de vacunación o recomendaciones de salud para los viajeros.

Otra medida es mantener copias digitales de los principales documentos, de modo que puedan consultarse si los originales se extravían o surge una situación que requiera acreditar la identidad o las reservas.

Cancelaciones y cambios: revisar las condiciones antes de comprar

Un vuelo cancelado, una modificación de fecha o un problema con una reserva pueden alterar el itinerario. Antes de contratar un servicio, resulta conveniente conocer sus políticas de cambios, devoluciones y cancelaciones.

Guardar confirmaciones de vuelos y alojamiento, así como los comprobantes correspondientes, también facilita las gestiones posteriores ante las empresas involucradas.

“La prevención no consiste en viajar pensando que algo saldrá mal, sino en saber cómo actuar si ocurre. Contar con información, documentos accesibles y asistencia permite resolver un imprevisto sin que este termine afectando toda la experiencia”, señala Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Atención médica durante un viaje internacional

Otro aspecto que debe considerarse es qué ocurriría si el viajero necesita asistencia médica mientras está fuera del Perú.

Antes de partir, es recomendable conocer cómo funciona la atención sanitaria en el destino, qué establecimientos pueden utilizar los visitantes y cuáles podrían ser los costos asociados.

Quienes opten por contratar un seguro de viaje deben revisar sus condiciones, exclusiones, límites de cobertura y canales para solicitar asistencia.

IATI señala que la cobertura debería considerar las características del viaje. Unas vacaciones familiares, un desplazamiento por negocios o un itinerario que incluya determinadas actividades deportivas pueden presentar necesidades diferentes.

Documentos que conviene tener disponibles durante el viaje

Además del pasaporte, es útil mantener organizada la información relacionada con vuelos, alojamiento, reservas, seguro —si se cuenta con uno— y contactos que puedan necesitarse ante una emergencia.

Las copias digitales deberían almacenarse de manera segura y ser accesibles incluso si se pierde el equipaje o el dispositivo principal.

También es recomendable contar con los datos de contacto de las autoridades consulares peruanas correspondientes al destino y conocer previamente qué servicios pueden prestar ante situaciones como pérdida o robo de documentos.

La prevención también forma parte del itinerario

La preparación debe adaptarse al destino, duración y actividades previstas. Un viaje corto a un país vecino y unas vacaciones de varias semanas pueden presentar riesgos y necesidades diferentes.

Por ello, además de elaborar un itinerario, resulta conveniente anticipar escenarios como una emergencia médica, pérdida de documentos, problemas con el equipaje o modificaciones de vuelos y reservas.

La finalidad es contar con información y canales de atención previamente identificados para responder con mayor rapidez si ocurre un contratiempo durante el viaje.