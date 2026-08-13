Instagram estrenó este jueves 13 de agosto una nueva versión de su logotipo escrito, el wordmark con el nombre de la plataforma, después de aproximadamente una década sin modificaciones importantes en este elemento de su identidad visual.

Adam Mosseri, director de Instagram, anunció la renovación y explicó que el objetivo es actualizar la imagen de la red social con un diseño más limpio y moderno, pero conservando referencias a la identidad que la plataforma ha utilizado durante los últimos años.

La modificación se concentra en la representación escrita de “Instagram” y no supone, por ahora, un reemplazo del conocido ícono de la aplicación, caracterizado por la silueta de una cámara sobre un fondo degradado.

¿Cómo es el nuevo logo de Instagram?

El nuevo wordmark abandona parte del estilo completamente cursivo de la versión anterior y utiliza una combinación de trazos manuscritos y caracteres de apariencia más cercana a una tipografía de imprenta.

La intención, según Mosseri, es conseguir una identidad más limpia y contemporánea sin perder completamente las referencias visuales al diseño anterior. El ejecutivo recordó que el wordmark situado en la parte superior de la aplicación llevaba unos diez años sin cambiar.

La anterior versión estaba vinculada a la renovación visual realizada por Instagram en 2016, cuando la compañía introdujo una nueva identidad y modificó ampliamente la apariencia de su aplicación.

La tipografía clásica de Instagram (arriba) comparada con su nueva versión.

El ícono de la aplicación no cambia

El anuncio puede generar cierta confusión debido a que habitualmente se utiliza la palabra “logo” tanto para referirse al nombre escrito como al ícono con el que los usuarios identifican Instagram en sus teléfonos.

En esta ocasión, el cambio corresponde específicamente al wordmark, es decir, a la representación gráfica del nombre “Instagram”.

El ícono de la aplicación —la cámara estilizada sobre el característico degradado de colores— se mantiene sin cambios como parte de esta actualización.

¿Por qué Instagram decidió cambiar su identidad?

Mosseri señaló que habían transcurrido diez años desde la última modificación del nombre gráfico que aparece en la parte superior de la aplicación, por lo que consideró que era momento de actualizarlo.

El objetivo declarado es conseguir una apariencia más moderna y limpia, manteniendo referencias a la simplicidad y al componente creativo que han formado parte de la identidad de Instagram.

La modificación es, por tanto, una actualización puntual de la identidad visual y no un rediseño completo de la plataforma.

Usuarios dicen leer “Instagzam” en el nuevo diseño

La nueva tipografía no pasó inadvertida entre los usuarios. Mosseri compartió el diseño también en Threads y pidió opiniones sobre el cambio.

Uno de los principales comentarios se concentró en la forma de la letra “r”, que algunos usuarios interpretaron visualmente como una “z”. Esto provocó bromas con lecturas alternativas del nombre, entre ellas “Instagzam”.

Las reacciones en comunidades de Instagram y diseño también muestran opiniones divididas. Mientras algunos usuarios consideran que la nueva versión tiene una apariencia más limpia, otros cuestionan su legibilidad o prefieren la identidad anterior.

Otros comentarios apelaron a la nostalgia y describieron la modificación como el cierre de una etapa después de aproximadamente una década utilizando el anterior diseño.

Instagram renueva una de sus señas visuales

Aunque el cambio no modifica las funciones de la plataforma, representa una actualización de uno de sus elementos visuales más reconocibles.

Instagram ha realizado diferentes modificaciones de identidad desde su lanzamiento, pero el wordmark anterior había permanecido prácticamente sin cambios durante aproximadamente una década.

Con la nueva versión, la plataforma propiedad de Meta busca modernizar la presentación de su nombre sin modificar, al menos en esta actualización, el ícono que millones de usuarios reconocen en sus dispositivos.