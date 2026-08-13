La presidenta Keiko Fujimori afirmó que su gobierno prepara medidas para atender el alza del combustible en Pucallpa, situación que, según explicó, está relacionada con las consecuencias del conflicto armado producido hace cinco meses en Medio Oriente.

Durante una actividad en Tumbes, Fujimori aseguró que “Este gobierno va a tomar cartas en el asunto y en los próximos días daremos algunas propuestas para poder aliviar la situación que está corriendo ante el alza del combustible”.

En materia de seguridad ciudadana, señaló que se articula el trabajo entre los agentes del orden y el sector de la administración de justicia.

“La Policía está capturando a algunos delincuentes y, como parte de la estrategia de inteligencia, esperamos poder capturar a sicarios y extorsionadores que tanto daño le han hecho al país”, afirmó.