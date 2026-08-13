Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú expresaron su rechazo a las recientes declaraciones públicas y denuncias presentadas ante la Junta Nacional de Justicia contra integrantes del Poder Judicial.

El pronunciamiento fue emitido en defensa de la autonomía con la que los jueces deben ejercer sus funciones.

Los magistrados señalaron que estas acciones podrían representar intentos de amedrentamiento, injerencia o condicionamiento externo sobre las decisiones judiciales.

En ese sentido, remarcaron que la independencia judicial constituye un elemento fundamental del Estado Constitucional de Derecho y se encuentra protegida por el artículo 139°, inciso 2, de la Constitución Política del Perú.

El documento precisa que ninguna autoridad, poder del Estado ni actor social o político puede intervenir, de manera directa o indirecta, en el ejercicio de la función jurisdiccional. Los titulares de las cortes también enfatizaron que la independencia judicial no debe entenderse como un beneficio personal para los jueces.

Frente a interposición de denuncias contra magistrados del Poder Judicial ante la Junta Nacional de Justicia, titulares de cortes exigen respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional al recordar que todo cuestionamiento a decisiones judiciales debe… pic.twitter.com/mYIZjQqj12 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 13, 2026