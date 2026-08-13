Magaly Medina reaccionó a la reciente oficialización del romance entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez. La modelo confirmó su relación con el argentino al compartir en Instagram varias fotografías junto a él, incluidas algunas en las que ambos aparecen besándose, lo que generó los comentarios de la conductora de televisión.

Tras ver las imágenes, la popular ‘Urraca’ recordó la conversación que sostuvo anteriormente con Spoya en su programa, en la que la modelo habló sobre su vínculo con el joven. En esta ocasión, la conductora cuestionó que decidiera hacer pública su relación y también se refirió a distintos aspectos de su vida personal.

En ese contexto, Medina mencionó que Gálvez es hijo de un alcalde distrital y puso en duda la actividad profesional que desempeña. Asimismo, la conductora recordó las declaraciones que Spoya había realizado anteriormente sobre el joven.

“ Lo único que sabemos que es un hijo de un alcalde distrital, o sea, un bueno para nada. Ahora sí lo oficializa, ahora sí. Para oficializarlo casi llora ”, indicó la periodista.

En ese sentido, Magaly cuestionó el desempeño de Laura en ‘La Manada’. Según señaló, la modelo habría perdido respaldo entre parte de su comunidad a raíz de los diversos cuestionamientos que ha enfrentado.

“No le gusta el título, pero como ella vino perdiendo en La Manada disque galáctica y de galáctica no tiene nada”, sostuvo.

“Ahora tienes que exhibir al colágeno para ver si así la gente, por el chisme y por el morbo... bien patéticos los veo”, agregó.

Finalmente, Magaly Medina comparó la actual relación de Laura Spoya con su anterior matrimonio y cuestionó las actividades profesionales de Sebastián Gálvez. La conductora concluyó sus comentarios con una contundente crítica a la decisión de la modelo de hacer pública su relación.

“ Para eso has tenido que hacer oficial a tu bebito, por esa cosa dejaste a tu marido, el que se fue a México... el otro por lo menos tenía una chamba a futuro que hacer, pero este, ¿qué hace? Ah, hace pesas, guau, qué lindo, hay que aplaudirlo. Ay, por Dios, Laura, ¿qué te pasa, mentalidad de chorlito? ”, concluyó.