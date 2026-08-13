Óscar Junior Custodio, actual líder de La Bella Luz, acudió este jueves ante las autoridades para brindar su declaración en el marco de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra su tío, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos, acoso y hostigamiento sexual.

Cuando se dirigía a rendir su manifestación, el cantante fue abordado por las cámaras de América Hoy. Aunque su abogado le pidió no brindar declaraciones, el cantante decidió responder brevemente y señaló que está dispuesto a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento del caso.

“Estamos con la hora, pero estamos yendo a colaborar con las investigaciones. Voy a declarar todo hoy día”, expresó.

Antes de ingresar a la sede donde brindaría su manifestación, Óscar Junior también fue consultado sobre la posibilidad de que César Sánchez Chavesta retome sus labores en La Bella Luz en caso de ser declarado inocente, una opción que había sido planteada previamente por la defensa del exdirector musical de la agrupación.

“ No, no va a regresar ”, sostuvo de manera tajante.

Los periodistas también le consultaron por Naldy Saldaña, quien debía acudir a las autoridades para brindar su declaración. No obstante, Óscar Junior evitó pronunciarse sobre el testimonio de la cantante y aclaró que su presencia respondía únicamente a la necesidad de declarar sobre su propia participación en el proceso.

“Yo estoy viniendo a declarar por mí. Vamos a cooperar con todo, para que todo se aclare”, señaló.

El intérprete también afirmó desconocer el paradero actual de César Sánchez Chavesta. Sin embargo, sostuvo que su tío debería ponerse a disposición de las autoridades y colaborar con las investigaciones en curso.

“No sé dónde está, pero tiene que cooperar, tiene que hacerlo”, expresó.