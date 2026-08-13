El presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, anunció la entrega de agua potable de forma gratuita en el distrito de Alto Trujillo.

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En la actualidad, la empresa se encuentra en la fase de selección para la contratación del servicio de transporte y distribución del recurso hídrico.

Según el cronograma establecido, se prevé que a partir de la primera semana de setiembre se inicie la entrega del servicio en los sectores priorizados.

La atención se coordinará a través de cuatro camiones cisterna con una capacidad mínima de 20 m3 cada uno, “lo que permitirá abastecer de manera continua a la población beneficiaria durante un periodo de 70 días”.

Para tal propósito, las gestiones también se realizan con el MinisterioVivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).