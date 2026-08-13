Sedalib informó que reparto iniciará en setiembre a través de camiones cisterna.
Sedalib informó que reparto iniciará en setiembre a través de camiones cisterna.

El presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, anunció la entrega de de forma gratuita en el distrito de Alto Trujillo.

En la actualidad, la empresa se encuentra en la fase de selección para la contratación del servicio de transporte y distribución del recurso hídrico.

Según el cronograma establecido, se prevé que a partir de la primera semana de setiembre se inicie la entrega del servicio en los sectores priorizados.

La atención se coordinará a través de cuatro camiones cisterna con una capacidad mínima de 20 m3 cada uno, “lo que permitirá abastecer de manera continua a la población beneficiaria durante un periodo de 70 días”.

Para tal propósito, las gestiones también se realizan con el MinisterioVivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

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