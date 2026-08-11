Sedalib inició ayer una restricción del servicio de agua potable en ocho distritos de la provincia de Trujillo, capital de la región La Libertad.

La medida, que se desarrollará en dos fases (del 10 al 22 de agosto), obedece a trabajos de mantenimiento ya programados en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Chavimochic, ubicada en la provincia de Virú.

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Los distritos afectados son Moche, Salaverry, La Esperanza, El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora, Huanchaco y Víctor Larco Herrera.

Uno

La empresa de saneamiento precisó que la primera fase se ejecutará del 10 al 19 de este mes. Durante estos diez días la Planta de Tratamiento reducirá su producción al 50%, por lo que la distribución del líquido será interdiaria y a baja presión en los distritos de Moche, Salaverry, La Esperanza, El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora y Huanchaco (centro poblado menor de Huanchaco), así como en otros sectores de esta provincia.

Dos

La segunda fase, que comprende del 20 al 22 de agosto, la referida planta “pausará por completo la dotación de agua”. “En estos tres días, la atención a los usuarios en los distritos afectados se realizará únicamente a través de camiones cisterna”, agregó Sedalib.

Esta etapa comprende a los mismos distritos de la fase anterior (Moche, Salaverry, La Esperanza, El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora, Huanchaco —centro poblado menor de El Milagro— y “zonas aledañas”) y se suma Víctor Larco.

La compañía también informó que el restablecimiento del servicio está previsto a partir del domingo 23 de agosto. La distribución de agua potable se irá normalizando de forma progresiva, “a medida de que la Planta de Tratamiento reanude paulatinamente su entrega habitual”.