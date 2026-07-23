Sedalib inició la ejecución de cinco importantes proyectos de infraestructura sanitaria en diferentes puntos de la provincia de Trujillo.

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Las acciones comprenden trabajos en las urbanizaciones La Arboleda y Monserrate, en Trujillo, así como en el sector Virgen del Socorro de La Esperanza y las calles Micaela Bastidas y Manco Inca, en el distrito del Porvenir. En total se invertirán S/ 6,521,499.25.

Los trabajos comprenden la ampliación, renovación y el fortalecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en beneficio de cientos de familias.

El presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez Romero, destacó que estas inversiones responden a las necesidades de la población y forman parte del compromiso de continuar cerrando brechas en el sector saneamiento.