Con el objetivo de reforzar la preparación del sector Educación frente al posible impacto del Fenómeno El Niño (FEN) 2026–2027, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Educación (GRELL), sostuvo una reunión de trabajo con los directores de las 15 UGEL de la región para evaluar escenarios de riesgo y definir acciones de prevención y respuesta.

VER MÁS: La Libertad: Inició “El ChaviFest 2026″, el mayor punto de encuentro de la innovación agraria del norte

Durante la jornada, especialistas de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED) del Minedu expusieron las medidas orientadas a proteger la infraestructura educativa, el mobiliario, el equipamiento y asegurar la continuidad del servicio educativo ante una eventual emergencia.

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, destacó la importancia de actuar de manera preventiva y articulada.

“Nuestro compromiso es anticiparnos a los riesgos y fortalecer las capacidades de las UGEL e instituciones educativas para proteger a nuestros estudiantes y garantizar que el servicio educativo continúe aún en situaciones de emergencia”, afirmó.

Asimismo, se acordó fortalecer la capacitación de directivos, docentes y comunidades educativas en gestión del riesgo de desastres, así como promover estrategias pedagógicas que permitan asegurar el aprendizaje de los estudiantes frente a posibles contingencias.

Estas acciones forman parte del trabajo articulado que impulsa el Gobierno Regional de La Libertad, liderado por la gobernadora Joana Cabrera Pimentel, para consolidar una educación segura, resiliente y preparada ante los desafíos que generan los fenómenos naturales.