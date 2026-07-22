Con la participación de productores agrarios, investigadores, especialistas y representantes del sector público y privado, inició “El ChaviFest 2026″, el gran encuentro que convierte a La Libertad en el epicentro de la innovación, la tecnología y el desarrollo sostenible del agro del norte del país.

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El evento se desarrolla los días 21 y 22 de julio en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), como parte de las actividades por el 59.° aniversario de creación institucional del Proyecto Especial Chavimochic (PECH).

Promovido por el Gobierno Regional de La Libertad, y la gestión de la Dra. Joana Cabrera, este encuentro reúne 60 stands, donde destacan 20 asociaciones de pequeños agricultores provenientes de las 12 provincias de La Libertad, quienes exhiben productos y experiencias vinculadas al desarrollo del campo liberteño.

A esta muestra se suman instituciones como Senasa, Midagri, municipalidades de Julcán y Paiján, empresas privadas y la Cámara de Comercio Exterior, consolidando una plataforma de integración productiva y comercial.

Se generarán nuevas oportunidades

Este encuentro presenta una agenda académica especializada con ponencias sobre seguridad alimentaria, sostenibilidad hídrica, gestión del agua, aprovechamiento de residuos agroindustriales, inocuidad alimentaria y competitividad agraria, con la participación de representantes de la UNT, UPAO, ADAS y CERPLAN.

De esta manera, ChaviFest conecta el conocimiento científico con las necesidades reales de los agricultores.Asimismo, el PECH pone a disposición de los visitantes sus áreas de investigación y laboratorios especializados en biotecnología, insectos benéficos, hongos entomopatógenos, aguas y suelos, herramientas orientadas a mejorar la productividad, fortalecer la sanidad agrícola y promover un uso eficiente del recurso hídrico.

Trabajo articulado a favor del sector

El gerente del Proyecto Especial Chavimochic, Jhon Cabrera Carlos, destacó que esta segunda edición reafirma el compromiso de construir un nuevo modelo agrario donde la academia, los productores, las instituciones y los gobiernos locales trabajen articuladamente para elevar la competitividad del sector.

Con ingreso libre para la población, ChaviFest 2026 se posiciona como una vitrina del potencial agrícola regional y un espacio para impulsar alianzas, innovación y soluciones que permitan proyectar a La Libertad como referente nacional en agricultura moderna, sostenible y competitiva.