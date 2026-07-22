Mario Reyna Rodríguez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo que busca mantenerse en el cargo de la mano de Alianza para el Progreso (APP), solicitó que el partido dirigido por César Acuña Peralta cumpla con expulsar a la congresista liberteña Magaly Ruiz Rodríguez, investigada por presuntamente recortarles el sueldo a trabajadores de su despacho.

VER MÁS: Gobernadora regional de La Libertad hará su tercer viaje al exterior este 2026

Que se vaya

El burgomaestre aseguró que uno de los requerimientos que hizo para postular a la Alcaldía de Trujillo fue que APP retire a los políticos vinculados a actos de corrupción.

“Yo en algún momento señalé que había la necesidad de que se expulse a todas las personas que habían cometido situaciones que generaban controversia en la sociedad. Creo que ya se han ido el señor (Óscar) Acuña, ya se ha ido el señor (Juan José) Fort, una serie de señores ya no están, falta la señora Magaly Ruiz. Entonces, tiene el partido que escuchar a los militantes y si quiere que alguien los represente, pues que se deje representar bien. No vamos a ir a representar, de repente, habiendo tremenda espina en el zapato”, manifestó.

No se decide

Sobre su campaña electoral, Mario Reyna aseguró que aún tiene hasta fines de este mes para decidir si declina o no a su candidatura provincial. Esto, a pesar de que la dirigencia apepista ya lo inscribió ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo como su carta para el municipio.

“Está por definirse todavía la representación. Yo siempre he hablado que en el mes de julio, en Fiestas Patrias, me voy a reunir con mi familia para ver si es que se puede (postular). Faltan unos días para que termine el mes de julio, yo quiero de corazón que le tramiten el encauzamiento, le pregunten (a Magaly Ruiz) qué cosa ha pasado y a la luz del ojo público deberían expulsarla”, acotó.

Recompensa

Otro político apepista que Mario Reyna también exige que sea expulsado es Roger Quispe Rosales. Él fue alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche y se encuentra prófugo de la justicia desde 2019, tras recibir tres condenas por actos de corrupción. El apepista, incluso, está registrado en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, que ofrece S/ 10 mil para quien brinde información que permita capturarlo.

“Este tema que es controversial para la opinión pública tiene que ser tratado de manera inmediata”, agregó.