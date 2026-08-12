Una inversión superior a los S/349 mil permitió culminar un nuevo plan de negocio destinado a fortalecer la producción vitivinícola en la región Ica. La iniciativa corresponde a la empresa Bodega Turística El Catador S.R.L., ubicada en el Fundo Tres Esquinas, en el distrito de Subtanjalla, provincia de Ica.

Actividad vitivinícola

El proyecto, desarrollado mediante el programa PROCOMPITE del Gore Ica, tuvo como finalidad ampliar la oferta de productos vitivinícolas mediante la diversificación de la producción de vinos secos y espumosos elaborados con uvas producidas en el valle de Ica.

Como parte de la intervención se concretó el 100 % del cofinanciamiento previsto, permitiendo incorporar maquinaria y equipos destinados a mejorar diferentes etapas del proceso productivo.

Entre los bienes incorporados figuran una etiquetadora y termocapsuladora de botellas, un gasificador de dos caños, un generador eléctrico de 15 kilovatios, una balanza granera y una encorchadora de botellas.

También se incorporó un tanque de fermentación de acero inoxidable con chaqueta de frío, con capacidad para 2.500 litros, equipo que permitirá optimizar el proceso de elaboración y conservación de los productos vitivinícolas.

Con la culminación del plan de negocio, la empresa cuenta ahora con mayores recursos tecnológicos para incrementar y diversificar su producción, además de mejorar sus procesos de elaboración y presentación de sus productos.

El cierre de este plan de negocio marca también la culminación de una nueva intervención de PROCOMPITE con un Agente Económico Organizado (AEO), en este caso vinculado directamente a la actividad vitivinícola.

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