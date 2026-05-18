El Gobierno Regional de Ica, informó que se continúa transformando la economía local mediante la ejecución del programa PROCOMPITE. En esta ocasión, se concretó la entrega de bienes estratégicos a Agentes Económicos Organizados (AEO) del sector turístico, con el objetivo de fortalecer sus capacidades productivas y elevar los estándares de servicio en la región.

Apoyo a restaurantes

Entre los beneficiarios destaca el Restaurante Turístico “El Catador”, en Ica, que recibió equipamiento de alta tecnología como cámaras frigoríficas de dos y tres puertas, hornos multiuso, cocinas industriales, campanas extractoras y freidoras de papas automáticas, además de diversos sistemas de refrigeración especializados.

Asimismo, en el distrito de Sunampe, en la provincia de Chincha, el AEO Restaurant “Trapiche Diversión para Niños” fue potenciado con licuadoras industriales de gran capacidad, hornos braseros para 24 pollos, visicoolers de alto rendimiento y cilindros parrilleros grandes, sumándose a estos una amplia gama de herramientas que permitirán optimizar sus procesos y ampliar su oferta comercial.

Con estas acciones, se busca impulsar el desarrollo productivo invirtiendo en maquinaria que genera oportunidades para la población. Al modernizar estos negocios, se asegura que Ica y Chincha se consoliden como destinos gastronómicos y turísticos de primer nivel, uniendo la tecnología con el esfuerzo local para conquistar el mercado nacional.

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