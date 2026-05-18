La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó ayer las elecciones primarias bajo la modalidad de afiliados. En la región, la única organización política que participó mediante voto directo de militantes fue el movimiento regional Arequipa Avancemos. Mientras que otras 28 organizaciones políticas realizaron sus procesos internos de manera particular, sin presencia de la ONPE y para escoger delegados, quienes serán los encargados de elegir a los candidatos oficiales durante la jornada electoral programada para el próximo 24 de mayo.

PROCESO DE ELECCIONES INTERNAS

Para estos comicios de modalidad afiliados, la ONPE habilitó ocho locales de votación en la región, uno en cada provincia. En el caso de Arequipa, se instalaron dos mesas de sufragio en la institución educativa Independencia Americana debido a la mayor cantidad de afiliados registrados.

En total, 2 mil 434 afiliados estuvieron habilitados para sufragar en la región. Según informó el jefe de la ODPE Arequipa, Armando Llerena, la primera mesa instalada fue la número 201604 en la institución educativa Cristo Rey, ubicada en la provincia de Camaná.

Sin embargo, dos mesas no pudieron habilitarse durante la jornada electoral. Una correspondía a la institución educativa Independencia del Perú, en Caravelí, y la otra a la institución educativa Corazón de Jesús, en Chuquibamba, provincia de Condesuyos. Con 34 y 147 militantes correspondientemente.

Cabe resaltar que Arequipa Avancemos presentó listas únicas para el Gobierno Regional de Arequipa, el Consejo Regional y las municipalidades provinciales de Arequipa, Camaná, Castilla, Caylloma e Islay. Además, registró candidaturas en 34 distritos de la región.

De estas listas distritales, 22 corresponden a la provincia de Arequipa, dos a Camaná, ocho a Caylloma y dos a La Unión, según el registro oficial presentado ante los organismos electorales. Los resultados de la jornada electoral serán remitidos a Lima para su procesamiento y consolidación oficial por parte de los organismos electorales.

ELECCIONES POR DELEGADOS

En paralelo, las otras 28 organizaciones políticas desarrollaron sus elecciones internas bajo la modalidad de elección de delegados, mecanismo en el cual los militantes no eligen directamente a los candidatos, sino a representantes que tomarán esa decisión en una segunda etapa del proceso.

De este grupo, 22 corresponden a partidos políticos de alcance nacional, tres a movimientos regionales y tres a alianzas electorales, que realizaron sus procesos internos de acuerdo a sus reglamentos y cronogramas establecidos.

Entre las agrupaciones con mayor número de delegados figuran Acción Popular con 22 representantes y el movimiento regional Yo Arequipa con 14. También destacan el Partido Popular Cristiano con 10 delegados, además de Arequipa Tradición y Futuro y Fuerza Arequipeña, con ocho cada uno. Mientras que: Coalición Transformadora Tierra Verde, Alianza Regional por el Perú, Fuerza Popular, Partido Unidad y Paz, y Un Camino Diferente tienen solo un delegado.

Los delegados elegidos en esta jornada serán los encargados de participar en la elección del próximo 24 de mayo. Asimismo, 17 organizaciones políticas que no presentaron listas en Arequipa realizarán este mismo proceso mediante delegados que votarán en Lima, donde se concentrará la elección de sus candidatos regionales y municipales.

CRONOGRAMA

Dentro del cronograma de elecciones regionales y municipales, la fecha máxima para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos será el 16 de junio y la publicación de admitidos se podrá realizar hasta el 5 de agosto.

En tanto, el sorteo para los miembros de mesa está previsto para el 26 de julio.