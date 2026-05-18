Representantes de 11 listas de precandidatos a alcaldías de la provincia de Trujillo por el Partido Aprista Peruano (PAP) firmaron un pronunciamiento informando a su militancia y a la población electoral que reafirman su compromiso de participar democráticamente en las elecciones internas, en estricto cumplimiento de los estatutos de la agrupación política.

Sin embargo, ayer Walter Cruz Altamirano, precandidato a la Alcaldía de El Porvenir por La Lista N°2, comunicó que había tomado la decisión de renunciar al proceso de selección interna, debido a las “irregularidades” que se habrían presentado en las elecciones.

Esta dimisión se suma a la de Andrés Aguilar Velásquez, quien encabezaba la Lista N° 2 como precandidato a la Alcaldía de Trujillo.

SU POSICIÓN

No obstante, los otros 11 precandidatos, en su pronunciamiento, sostienen que la renuncia irrevocable de los precandidatos de la Lista N°2 a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) “constituye una decisión estrictamente personal y política de sus integrantes que no pueden ni deben pretender atribuirse la representación moral del conjunto de compañeros que sí han optado por continuar participando democráticamente”.

En ese sentido, rechazaron toda afirmación, insinuación o interpretación subjetiva que pretenda descalificar moralmente a quienes han decidido continuar participando legítimamente en este proceso partidario.

DENUNCIA GRAVE

Empero, Andrés Aguilar denunció, en conferencia de prensa, que el Tribunal Nacional Electoral (TNE) modificó ilegalmente la composición original de la plancha presentada y terminó consignando otra estructura en el sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Junto a los demás integrantes de su lista, Aguilar aseguró que hay intereses ocultos detrás de estas decisiones partidarias y una “manipulación descarada” del proceso electoral que lo vicia por completo. “Esto se ha convertido en un circo total y nosotros no podemos ser partícipes ni avalar esto”, enfatizó.

A pesar de ello, los firmantes del comunicado indicaron que la militancia aprista merece debates alturados, propuestas y no descalificaciones generales que solo contribuyen a profundizar divisiones en momentos en el que el partido necesita unidad, madurez y compromiso con el país.

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