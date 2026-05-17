José Murgia Zannier, excandidato del Partido Aprista Peruano (PAP) a la Cámara de Senadores por la región La Libertad, pidió no ingresar al campo de las especulaciones en relación a la renuncia irrevocable al proceso de elección interna presentada por los integrantes de la Lista N° 2 al cargo de alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

“Eso (por la renuncia) es un tema dentro de una elección interna que lo deben resolver las autoridades partidarias. Pero acá hay una cosa muy clara para mí: sí ellos han renunciado de forma irrevocable, entonces ahí nomás quedó el asunto”, manifestó.

NO ESPECULA

Murgia señaló que después de esa situación, salir y sostener que hay divisionismo u otra cosa en el partido aprista son meras “especulaciones”. “Insisto, como es un tema interno, yo prefiero no hacer ninguna especulación al respecto”, agregó.

Es más, recordó que en el año 1980, durante un proceso de selección interna, él optó por renunciar a una precandidatura. “Creo que internamente siempre hay canales para hacer valer un derecho, pero si dicen que su renuncia es irrevocable, eso queda ahí”, recalcó.

EL CASO

Andrés Aguilar Velásquez, quien encabezaba la Lista N° 2 como precandidato a la Alcaldía de Trujillo, denunció, en conferencia de prensa, que el Tribunal Nacional Electoral (TNE) modificó ilegalmente la composición original de la plancha presentada y terminó consignando otra estructura en el sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Calificó esta situación como un “circo” y sostuvo que hay intereses ocultos detrás de estas decisiones partidarias. “Hay una manipulación descarada del proceso electoral que lo vicia por completo. Esto se ha convertido en un circo total y nosotros no podemos ser partícipes ni avalar esto”, enfatizó.

Hoy y el 24 de mayo los partidos definirán a sus candidatos oficiales a las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.

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