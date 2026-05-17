La oficina del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este sábado una “emergencia de salud pública de importancia internacional” debido al nuevo brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda.

La declaración fue emitida tras consultas con los Estados afectados y ante el incremento de casos confirmados y sospechosos registrados en ambos países.

Aunque el organismo también mencionó una “emergencia pandémica”, aclaró que el brote todavía no cumple con los criterios establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005 para ser considerado oficialmente una pandemia.

Casos y muertes generan preocupación internacional

Entre los factores que motivaron la declaración figuran ocho casos confirmados por laboratorio y 246 casos sospechosos detectados en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.

Además, se reportaron 80 presuntas muertes asociadas al brote.

En Uganda, dos laboratorios confirmaron casos de ébola —incluido un fallecido— en Kampala durante un periodo de 24 horas entre viernes y sábado.

Las autoridades sanitarias indicaron que preocupa especialmente el riesgo de propagación internacional, ya que se documentaron dos casos confirmados en Uganda correspondientes a personas que viajaron desde la República Democrática del Congo.

África CDC y OMS coordinan respuesta regional

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África expresaron preocupación por la intensa movilidad poblacional en la región y convocaron una reunión urgente de coordinación con entidades internacionales.

Entre las instituciones convocadas figuran la OMS y los CDC de Estados Unidos, China y Europa.

La OMS señaló que se requiere cooperación internacional para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y respuesta sanitaria frente al brote.

OMS recomienda activar mecanismos de emergencia

En su declaración, la entidad sanitaria recomendó activar los mecanismos nacionales de gestión de emergencias y establecer centros de operaciones especializados.

Asimismo, pidió involucrar a líderes locales, religiosos y tradicionales en tareas de identificación de casos, rastreo de contactos y educación sobre riesgos sanitarios.

¿Qué es el ébola y cuáles son sus síntomas?

Según la OMS, el ébola tiene una tasa de mortalidad de entre 60 % y 80 % y se transmite mediante contacto con fluidos corporales.

Entre los principales síntomas figuran:

Fiebre alta

Debilidad intensa

Hemorragias graves

Dolor muscular

Fatiga extrema

El último brote registrado en la República Democrática del Congo ocurrió a finales de 2025 en la provincia de Kasai y fue el decimosexto desde el descubrimiento del virus en 1976.