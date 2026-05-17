El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que entre el lunes 18 y martes 19 de mayo sostendrá reuniones con representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para definir la metodología y fechas de los debates presidenciales de segunda vuelta.

El anuncio se realizó luego de que el JNE proclamara oficialmente los resultados de la primera vuelta electoral celebrada el 12 y 13 de abril, en la que Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino avanzaron al balotaje presidencial.

Debates deberán realizarse antes del 7 de junio

Durante una conferencia de prensa desde la sede institucional del organismo electoral, Burneo señaló que la exposición de propuestas de ambos candidatos deberá desarrollarse como máximo una semana antes de la segunda vuelta prevista para el domingo 7 de junio.

“Nos vamos a sentar para conversar y hablar seguramente de las fechas, de los lugares, de las posibilidades logísticas de armar todo el debate presidencial, así como de la metodología”, explicó el titular del JNE.

Asimismo, indicó que los acuerdos alcanzados con las organizaciones políticas serán comunicados públicamente como parte de las políticas de transparencia del organismo electoral.

JNE pide una campaña basada en propuestas

Burneo también hizo un llamado a los candidatos presidenciales y a la ciudadanía para mantener un clima de paz y respeto democrático durante la etapa final del proceso electoral.

“El país necesita serenidad, diálogo y una campaña basada en propuestas”, enfatizó.

Además, exhortó a evitar cualquier acto de violencia que pueda afectar la democracia y recordó que el 17 de mayo de 1980 Sendero Luminoso quemó ánforas electorales en Chuschi, Ayacucho.

Segunda vuelta presidencial será el 7 de junio

Con la oficialización de los resultados de la primera vuelta, el JNE busca acelerar la organización de los debates presidenciales para que la ciudadanía conozca las propuestas de gobierno de ambos postulantes.

La segunda vuelta electoral se realizará el próximo domingo 7 de junio de 2026.