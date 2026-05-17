La economista Mercedes Aráoz dialogó con Correo sobre el reciente fallo que archivó un largo proceso, de más de siete años, contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Aráoz, expremier de Kuczynski, también se refirió a la segunda vuelta electoral y señaló que el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) es un farsante que no cree en la democracia, en la Constitución ni en las libertades civiles y económicas.

​¿Cómo recibe el archivamiento del proceso penal contra el expresidente Kuczynski?

Con mucha alegría por su bienestar porque ya es un adulto mayor y pasó por un proceso totalmente injusto. Esta “justicia” que ha estado dirigida para hacer daño a los políticos de centro o centroderecha ha sido atroz, se dio sobre fundamentos totalmente falsos y fabricando cosas. Y no solo se dio contra Pedro Pablo sino también contra muchas otras personas, incluyendo a la señora Fujimori. Todo este tema de los aportes era una falta administrativa, no penal (…). Es gravísimo porque han inmiscuido a personas inocentes (…). Es un drama que le ha hecho mucho daño al país. En todos los casos alrededor de Odebrecht no han perseguido a los grandes violadores de la ley como es debido. Odebrecht está muy tranquilo y su gente también, aquí los liberaron de cumplir con los decretos para que pudieran pagar la reparación civil, los liberaron los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, y la gente de la Procuraduría de ese momento, y no pagaron las deudas que corresponden.

¿Hubo una persecución política?

El caso de estos dos fiscales es emblemático porque el jefe de Pérez fue Rafael Vela. Este señor ha permitido que los fiscales actúen con este grado de impunidad. Pérez ni siquiera pudo pasar un examen para ser juez. Entonces, ¿qué cosa le podía presentar a un juez sino pruebas armadas para acusar a personas inocentes? Y politizadas, porque ya se sacó la careta. Está clarísimo que está vinculado a posiciones ultraizquierdistas. Ahora es abogado de Pedro Castillo cuando aquí sí hay un delito clarísimo, lo hemos visto por televisión nacional todos: un golpe de Estado. Él es un abogado teatral y apoya al señor Sánchez. Pérez no actúa bajo la ley, sino bajo principios de venganza y odio político. Odia a toda la clase empresarial, a los políticos que han defendido una economía social en el mercado.

Sobre los otros dos casos del expresidente PPK, ¿confía en que también va a terminar en un archivamiento?

Algunos casos todavía están abiertos, pero se van a caer porque se está probando que aquí hubo una fabricación (de pruebas) (…). Yo confío en que los jueces actúen con justicia porque no hay pruebas de ninguna organización criminal, como la que se planteaba, ni pagos ilícitos. Confío plenamente en que el señor Kuczynski va a salir bien librado de esto. Ojalá lo pueda ver en los próximos meses porque su vida se acorta, es un señor de 87 años pasando por un periodo de mucha tristeza personal.

En otro plano, con los candidatos ya previstos para la segunda vuelta, ¿ya tiene definido su voto?

Yo no voy a votar por alguien como Sánchez que quiere destruir la democracia del país, plantear un modelo económico que nos llevaría a la ruina y generar mucha más pobreza. Ese no será jamás mi voto. Entonces, si bien uno puede haber tenido rivalidades políticas con la señora Fujimori, mi entender es que ella va a respetar los principios básicos de nuestra Constitución. Espero pueda corregir muchos de los problemas que hay en nuestro país.

Después de las irregularidades que vimos ¿cree que el resultado que se proclamará expresa realmente el voto popular?

Sí creo que refleja el voto popular porque si bien los casos no fueron aislados ni pocos, la gente pudo ir a votar el segundo día en aquellas mesas que no se abrieron. Las mesas se abrieron tarde, también, pero se abrieron. Yo fui miembro de mesa y me quedé hasta las 2:00 a.m. por estas falencias de la gestión de la ONPE. Y aquí quiero decir algo: la gente del JNE sí estuvo presente todo el tiempo. En mi caso, por lo menos, puedo afirmarlo. Estuvieron tomando fotos y viendo que cumpliéramos con todo el proceso. Es lamentable lo que ha pasado con la ONPE. Mi impresión es que hubo mucha ineptitud. Ojalá se hagan las investigaciones. Mi sospecha es que hubo corrupción. Creo que eran poco inteligentes como para hacer una cosa tan maquiavélica (un fraude). Lo que sí pudo haber es corrupción pura y dura, y mucha ineficiencia.

El JNE anunció una auditoría, pero se le cuestionó no esperar sus resultados antes de proclamar los de la primera vuelta, ¿hubiese sido factible esperar?

El cronograma electoral está en la Constitución. Es difícil realizar una auditoría de la noche a la mañana (…). Aunque sea tardía, brindará información valiosa sobre qué fue lo que pasó. La auditoría permitiría identificar a los verdaderos responsables. (La información) podría ser entregada a la Fiscalía para que los responsables cumplan las penas que correspondan.

En el caso del señor Rafael López-Aliaga, ¿en qué cree que falló su estrategia de campaña para terminar en tercer lugar?

Su campaña fue perdiendo votos, según uno veía las encuestas, porque se dedicó a insultar a todo el mundo y a asustar a mucha gente de la derecha o centroderecha que cree en una economía social de mercado. En su mirada populista, él podía intervenir en cualquier mercado donde pensaba que estaban sus enemigos. Llegaba a una población y la insultaba porque no estaban de acuerdo con ella (…). Al final del día, la política es un espacio en el que tienes que conversar, dialogar y encontrar puntos de encuentro. Eso es parte de llegar a acuerdos y negociar compromisos con otros socios, incluso con los rivales políticos, y él no tenía esa capacidad. Hasta ayer seguía insultando, diciendo que la señora Fujimori va a perder y que ella sería la culpable de que gane la izquierda. Es muy pasional (…). Debería estar apoyando que las ideas de desarrollo, basadas en democracia y en una economía social de mercado, se cumplan y se defiendan, y no en atacar a los rivales políticos que son solo rivales del momento, un rival de hoy puede ser el colega de mañana.

El sector de izquierda está uniéndose, no pasa lo mismo con la derecha. ¿El señor López-Aliaga debería pedir a sus electores votar por Fujimori?

López-Aliaga tiene un porcentaje importante de votos, que está supuestamente en el lado de la derecha. Yo esperaría que invoque a sus votantes a que apoyen una opción que respete la democracia, la economía social de mercado y asegure que vamos a ir por el buen camino del espacio de libertad personal y económica.

Sánchez se esfuerza en mostrar un alejamiento de figuras como Antauro Humala, ¿cree que es genuino?

No le creo, es un farsante. He podido conversar con el señor Yehude Simon. Este plantea que Sánchez es una persona que no es consistente, un traidor y oportunista. Ese alejamiento con Antauro es meramente oportunista frente a un determinado público (…). Dos personas que no creen en la democracia son fundamentales para Sánchez: Antauro Humala, que se levantó en armas frente a un gobierno democrático, y Pedro Castillo, que decidió hacer un golpe de Estado. El señor Sánchez no cree en el respeto a la Constitución ¿y va a jurar como presidente bajo nuestra Constitución? Es un farsante. No puedo creer en un farsante que no cree en los derechos humanos, en las libertades individuales y económicas. Es mentiroso y contradictorio.

¿Qué efectos inmediatos tendría un eventual gobierno de Sánchez en la economía y las relaciones internacionales, considerando su plan de gobierno?

Ellos plantean en su plan de gobierno el fortalecer su relación con los BRICS, su relación con Nicaragua, con la Venezuela de Maduro, tener mayor cercanía con Cuba, que está hoy en apagones permanentes. Entonces, calculen el daño que podríamos tener (…). Es el derrotero del fracaso económico.

Analistas sugieren que Fujimori tiene una oportunidad real de llegar a la presidencia, ¿coincide con ellos?

Mi impresión es que ella ahora está más preparada. Ha madurado bastante con respecto al periodo (2016-2018) en el que tuvimos que enfrentarnos a ella. Espero que sepa tender puentes. Otro punto relevante es que la acompañe la gente que va como senadores y diputados, en mejorar las leyes, porque muchas veces sacan cosas que están un poco fuera de lugar. Ellos han tenido que apoyar leyes absurdas, en algunos momentos, que espero ayuden a controlar. También creo que debe mostrar una real preocupación por el desarrollo de las regiones, y evitar que haya corrupción alrededor suyo. Ese sí ha sido un mal endémico en los últimos años que ha fecundado el desarrollo de la inseguridad ciudadana y muchas cosas más. Entonces, ella va a tener que conectar con esas poblaciones para entender sus necesidades y trabajar muy de cerca para evitar que tengamos un caldo de cultivo que permita permear las ideas populistas de personas como Sánchez (…). (Son personas) que se han enfrentado a la ausencia del Estado, sobre todo en estos últimos diez años después de que empujaron a la salida del presidente Kuczynski. Y esa es parte del problema que generó ella misma. Creo que hay en parte un arrepentimiento que debe demostrar y decir “nos equivocamos acá, debimos ser mucho más cuidadosos pensando en el largo plazo”.