Un ataque armado sembró el pánico durante un concierto de música chicha realizado en Pamplona, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. El atentado ocurrió mientras se presentaba en el escenario Jhoan Palacios, hijo del cantante Chalacón Jr., y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes difundida por Latina Tv, muestran que un vehículo se detuvo frente al inmueble donde se desarrollaba el evento. Segundos después, un sujeto encapuchado descendió de la unidad y realizó varios disparos contra la fachada del edificio antes de huir junto a sus cómplices.

Los disparos interrumpieron abruptamente la presentación artística y generaron momentos de confusión entre los asistentes , quienes buscaron refugio al escuchar las detonaciones. El cantante también reaccionó intentando ponerse a salvo mientras los proyectiles impactaban contra la estructura del local.

Tras el ataque, las autoridades hallaron varios casquillos de bala en el lugar e identificaron al menos dos perforaciones en las paredes del segundo piso del inmueble, que alberga un hostal, establecimientos comerciales y un salón de eventos.

Aunque las investigaciones continúan, una de las principales hipótesis apunta a un presunto caso de extorsión. Según información preliminar, la propietaria del edificio habría recibido amenazas años atrás, pero actualmente no.