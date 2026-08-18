Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y representantes de seis concesionarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) sostendrán hoy una reunión clave para definir el cierre del proceso de trato directo relacionado con la tarifa del servicio de transporte urbano. La negociación tendrá como punto de partida el pasaje de S/ 1.00, propuesta planteada por la comuna provincial.

Un factor adicional será ver si el subsidio para el Diesel que anunció el Gobierno de Keiko Fujimori se aplicará en la ciudad.

El gerente municipal de la MPA, Alejandro Maldonado, informó que en la reunión de hoy participarán el asesor legal de la comuna, el gerente de Transportes y los representantes de las empresas concesionarias.

Maldonado también cuestionó los resultados obtenidos en el anterior proceso de trato directo, al considerar que los acuerdos alcanzados terminaron favoreciendo principalmente a las empresas de transporte y no a los usuarios del servicio.

En ese sentido, la municipalidad buscará establecer nuevos compromisos que permitan mejorar la calidad y las condiciones de operación del SIT antes de evaluar cualquier modificación tarifaria.

Entre las principales exigencias que planteará la comuna durante la mesa de diálogo figura el cumplimiento del aforo autorizado en las unidades de transporte y la implementación efectiva del sistema de monitoreo GPS en tiempo real.