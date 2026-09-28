La delegación peruana cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un total de 99 medallas (28 de oro, 32 de plata y 39 de bronce), la segunda mejor cosecha del país en la historia de esta competencia, solo detrás de las 185 preseas logradas en Lima 1990.

El resultado representa además la mejor actuación de Perú en unos Juegos Suramericanos disputados fuera del territorio nacional, superando las 92 medallas obtenidas en Cochabamba 2018, así como las cifras de Rosario 1982 (75) y Asunción (74).

Frente a ello, Óscar Fernández Cáceres, presidente del IPD, destacó el esfuerzo y compromiso de los deportistas, entrenadores y dirigentes, quienes representaron al Perú con un gran nivel.

MEDALLAS DE ORO

Luis Suárez – EA SPORTS FC masculino (Esports) Marko Carrillo y Annia Becerra – 10 m Pistola de Aire Mixto (tiro deportivo) Alessia y Valeria Palacios – Doble peso ligero femenino (remo) Marko Carrillo – 10 m Pistola de Aire masculino (tiro deportivo) Nicolás Pacheco – Skeet masculino (tiro deportivo) Tomaz Centa y Rosalba Rojas – Mixto Petanca (bochas) Yum Ishikawa y Adrián Tokashiki – Dobles masculino (bowling) Alexia Arenas – 50m Rifle Tres Posiciones femenino (tiro deportivo) Kevin Altamirano – 25m Pistola de Tiro Rápido masculino (tiro deportivo) Almudena Boza – Trap femenino (tiro deportivo) Alessandro de Souza – Trap masculino (tiro deportivo) Angelo Caro – Street masculino (skateboarding) Cristhiana de Osma – Slalom femenino (esquí acuático) Natalia Cuglievan – Figuras femenino (esquí acuático) María Belén Bazo – iQFoil femenino (vela) Stefano Peschiera – ILCA 7 masculino (vela) Sophie Zimmermann – Sunfish femenino (vela) Diego Elías – Individual masculino (squash) Pamela Noya – 1x individual femenino (remo coastal) Valeria Garcés – Individual femenino (paleta frontón) Kevin Martínez – Individual masculino (paleta frontón) Jesús Poma – Individual masculino (frontball) Fabiana Varillas – Poomsae Tradicional Individual femenino (taekwondo) Rodrigo Subauste – Poomsae Tradicional Individual masculino (taekwondo) Rodrigo Subauste y Fabiana Varillas – Poomsae Estilo Reconocido Pareja Mixta (taekwondo) Catalina Zariquiey – Shortboard femenino (Surf) Dana Guzmán – Individual femenino (Tenis) Diego Elías, Alonso Escudero, Rafael Gálvez, Thiago Cabrejos – Equipos masculino (squash)

MEDALLAS DE PLATA

Mariana Soriano – Florete individual femenino (esgrima) Rafaela Fernandini – 100 metros libres femenino (natación) Luis Bardalez – 65 kg masculino (levantamiento de pesas) María Luisa Doig – Espada individual femenino (esgrima) Patricia Pérez – EA SPORTS FC femenino (Esports) Itzel Delgado – Stand Up Paddle Race Sprint (surf) Shoely Mego – 57 kg femenino (levantamiento de pesas) Itzel Delgado – Stand Up Paddle Race Técnico (surf) Daniel Agüero – Salto masculino (Gimnasia artística) Alonso Wong – Shiai masculino -73 kg (judo) Annia Becerra – 10m Pistola de Aire Femenino (tiro deportivo) Yuta Galarreta – Shiai masculino -90 kg (judo) Driulys Rivas – Shiai femenino -52 kg (judo) Adrián Tokashiki – Individual masculino (bowling) Sixto Auccapiña – 74 kg masculino (lucha libre) Assier Cilloniz – Trap masculino (tiro deportivo) Caterina Romero – ILCA 6 femenino (vela) Jean Paul de Trazegnies – Sunfish masculino (vela) Alessandro de Souza y Almudena Boza – Trap mixto (tiro deportivo) Driulys Rivas -52 kg, Xsara Morales -70 kg, Camila Figueroa +70 kg, Marian Flores -57 kg, Carla León -57 kg, Prizzila Lam -63 kg; Alonso Wong -73 kg, Yuta Galarreta -90 kg, Daryl Yamamoto +90 kg, Franco Baltazar -73 kg, Benjamín Burnside -73 kg, Javier Saavedra -90 kg, Jefferson Sedano +90 kg – Shiai Equipos mixtos (judo) Carlos Espinoza – 87 kg masculino (lucha grecorromana) Adriano Viale, Inés Castillo, Rafaela Munar, José Guevara, Sofía Junco, Namie Miyahira, Sharum Durand y Guillermo Buendía – Equipo mixto (bádminton) Luz Mery Rojas – 10 mil metros femenino (atletismo) Álvaro Torres – 1x masculino (remo coastal) Pamela Noya y Adriana Sanguineti – 2x femenino (remo coastal) Gerónimo Hamann y Pamela Noya – Mixto 2x (remo coastal) Thalía Valdivia – 5 mil metros femenino (atletismo) Joachim Berthelot – C1 Slalom paralelo masculino (canotaje) Ximena Zorrilla – Lanzamiento de martillo femenino (atletismo) Sebastián Cárdenas – Longboard masculino (surf) Inés Castillo – Individual femenino (bádminton) Carlos Fernández, Rodrigo Hidalgo y Felipe Duffoo – Equipos masculino (tenis de mesa)

MEDALLAS DE BRONCE