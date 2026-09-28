Daniela Darcourt y Juan Labarca decidieron poner fin a las especulaciones sobre su vínculo y se mostraron juntos en un romántico momento televisivo. La salsera y el cantante de Zaperoko del Callao llegaron a ‘El Reventonazo’, donde fueron presentados oficialmente como pareja frente a las cámaras.

La aparición de Labarca en el programa ocurrió mientras la salsera hablaba sobre sus preferencias personales. La salsera reveló que le gustan la playa, el mar y las olas, aunque señaló que no es muy aficionada a las temperaturas elevadas.

Ernesto Pimentel tomó ese comentario como punto de partida para referirse a la vida sentimental de la cantante y le hizo una inesperada pregunta que sorprendió a todos en el set: “¿Cómo que no te gusta el calor si el segundo nombre de tu novio es calor?”.

Daniela quedó sorprendida ante la revelación y aseguró que no sabía cuál era el segundo nombre de su pareja. La conversación dio un giro inesperado cuando Pimentel anunció la presencia de Juan Labarca, integrante de Zaperoko, a quien presentó públicamente como el novio de la salsera.

Frente a las cámaras, Labarca rememoró sus primeros encuentros con Daniela y reveló que, pese a conocerse, en un inicio ninguno de los dos llegó a intercambiar sus números telefónicos. Durante la conversación, además, contó qué fue lo que despertó su interés por la cantante.

La ‘Chola Chabuca’ quiso conocer qué era lo que más había cautivado a Labarca de Daniela y se lo preguntó directamente: “¿Y qué es lo que más te gusta de mi hijita?”. El músico no dudó en resaltar las cualidades personales de la salsera y destacó su sencillez, además del encanto que percibe en ella: “ Lo sencilla que es, su aura, tiene un ángel, algo ”.

La pareja protagonizó además un momento musical en el set, cuando Juan interpretó ‘Siempre seré’, canción que, según se comentó en el programa, entonó la primera vez que ambos coincidieron en una boda. Daniela acompañó la presentación con algunas voces y, al finalizar, los dos intercambiaron sonrisas mientras dejaban ver su nerviosismo.