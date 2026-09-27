Macla Yamada aclaró los rumores sobre su vida sentimental y confirmó que actualmente está soltera. La actriz contó que su relación con Fernando Niño, conocido por interpretar a ‘Juan Pablo Sambucetti’ en Al fondo hay sitio, terminó luego de aproximadamente dos años juntos.

La actriz confirmó su soltería durante una transmisión del programa de streaming Ouke, luego de que Brigitte Jouannet le consultara de manera directa por su situación sentimental. Yamada respondió entre risas que sí está soltera y admitió que, hasta ese momento, no había hecho pública su separación.

“ Yo soy soltera, sí. Y es algo que no he dicho, ¿no? Es nuevo, es novedoso. Brigitte sacó info. Apláudanle a Brigitte, que sacó una información que nadie se atreve a preguntar directamente ”, manifestó.

Pese a confirmar el término de la relación, la actriz evitó precisar la fecha en que finalizó su romance con Fernando Niño y tampoco brindó detalles sobre las razones que provocaron la separación.

La relación entre Macla Yamada y Fernando Niño se caracterizó por mantenerse alejada de la atención pública. Según contó anteriormente la actriz, ambos se conocieron cuando el actor argentino participaba en ‘Velas de Cumpleaños’. En un inicio fueron amigos, pero con el tiempo su vínculo evolucionó hacia un romance.

La declaración de Yamada sobre su actual situación sentimental se produce después de que fuera vista junto a su expareja, Emanuel Soriano, durante el concierto de Robbie Williams en Lima. La presencia de ambos generó rumores entre sus seguidores, quienes especularon sobre una posible reconciliación.

“A mí nadie me lleva, a mí nadie me trae. A mí nadie es como: ‘Se la llevó, hizo’. Allá con... a otro perro con ese hueso. Pocas cosas me molestan más. Pocas cosas en el mundo me molestan más que eso”, indicó la actriz luego de los cuestionamientos en torno a las imágenes.