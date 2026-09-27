Efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron a un hombre con sentencia firme a cadena perpetua mientras circulaba en bicicleta por la vía pública, durante un operativo de control y patrullaje realizado en el distrito de La Victoria.

El intervenido fue identificado como Wilmer Iván Carrasco Manayalle (35), quien fue detenido en la intersección de las calles Yupanqui y Los Olivos, luego de que los agentes verificaran su identidad y confirmaran que registraba una orden de captura vigente.

De acuerdo con la información judicial, Carrasco Manayalle fue condenado a cadena perpetua por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, por los delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas y apropiación ilícita.

Tras su captura, Wilmer Iván Carrasco fue trasladado a la sede policial para las diligencias correspondientes y será puesto a disposición del juzgado correspondiente, que dispondrá su reclusión inmediata en un penal.

VINCULADO A RED CRIMINAL

Además, el detenido estaría vinculado a la presunta organización criminal “Los Malditos del Seco al Paso”, que operaba bajo la modalidad de falso taxi y secuestro al paso en Chiclayo, Trujillo y La Victoria. Esta red fue duramente golpeada a fines de 2024, cuando la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lambayeque logró 56 sentencias a cadena perpetua contra diez de sus cabecillas e integrantes, por al menos 22 asaltos y secuestros.

Según las investigaciones, la banda captaba a sus víctimas a la salida de discotecas y zonas de diversión, simulando ser un servicio de taxi. Una vez dentro del vehículo, los pasajeros eran reducidos con violencia y amenazando con armas de fuego para despojarlos de tarjetas, dinero y otros bienes de valor. El caso también reveló la presunta complicidad de efectivos policiales, algunos de los cuales fueron sentenciados por encubrimiento personal.