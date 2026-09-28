La Policía Nacional detuvo a un joven de 22 años, señalado como presunto integrante de la banda criminal ‘Los Malos de la Calle’, investigada por una supuesta extorsión contra una estudiante que además se dedicaba a comercializar ropa en Ate.

Según RPP, el operativo policial tuvo lugar en la avenida Vista Alegre, a la altura del acceso al centro comercial Puruchuco.

De acuerdo con la información policial, la víctima era amenazada mediante WhatsApp por delincuentes que primero le exigieron S/500 y luego le reclamaban el pago de S/20 diarios.

Los pagos debían realizarse mediante Yape a un número de celular cuyo titular fue intervenido por la Policía. Luego de las labores de inteligencia, los agentes lograron identificar y localizar al hombre señalado como presunto extorsionador.

Durante el operativo, la Policía incautó un celular y dos chips. Asimismo, de acuerdo con información policial, en el dispositivo se hallaron videos en los que presuntamente se observa al intervenido con armas de fuego y municiones.

El coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, informó que el detenido fue identificado como Mac Torres Monteluis, de 22 años.

“Vamos a mostrar seguidamente cuál es el rol que cumplía esta persona frente a la actividad extorsiva de este empresario en el rubro textil de Lima Este y, además, qué servicios criminales habría o prestaría a otros combos criminales, a otras bandas criminales que se dedican también a la actividad extorsiva o delitos conexos”, indicó.

El detenido quedó a disposición de la unidad especializada de la PNP, donde continuarán las investigaciones por el presunto delito de extorsión y su posible vínculo con una organización criminal.