La presidenta de la República, Keiko Fujimori, supervisó los avances del tramo norte de la Autopista del Sol en Lambayeque e informó que el Gobierno trabaja en los últimos trámites para poner en funcionamiento la vía. La obra, que lleva 12 años en construcción, busca mejorar la conexión entre las ciudades del norte del país.

La mandataria señaló que mantiene coordinaciones con el Ministerio de Transportes para concretar la inauguración en las próximas semanas. Asimismo, destacó que la infraestructura permitirá reducir el tiempo de viaje hacia Piura y disminuir el ingreso de vehículos a Chiclayo y Lambayeque.

“Estamos en los últimos trámites. Hemos venido despachando con el ministro de Transportes para inaugurar la obra en las próximas semanas”, manifestó desde la zona de construcción.

Fujimori explicó que el nuevo recorrido permitirá ahorrar alrededor de una hora en el desplazamiento hacia Piura. Además, estimó que unos 10 mil vehículos dejarán de ingresar a Chiclayo y Lambayeque, lo que facilitará la circulación en ambas ciudades.

“Va a permitir, entre muchas cosas, ahorrar una hora para los vecinos que quieren desplazarse a Piura. Además, evitará el ingreso de 10 mil carros a Chiclayo y a Lambayeque lo cual facilitará mucho más el tránsito”, subrayó.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, indicó que el tramo tiene aproximadamente 12 kilómetros y permitirá ampliar la conexión con Piura, Tumbes y localidades del nororiente. Entre las zonas mencionadas figuran Mórrope, Jaén y Bagua.

“El tramo norte significará, en realidad, no solamente el fluido tráfico a Chiclayo, sino también Piura, Tumbes, Mórrope, el nororiente del Perú, o sea, Jaén, Bagua. Toda esa zona en realidad va a ser beneficiada”, expresó.

Pérez recordó que la Vía de Evitamiento fue ejecutada durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori y destacó que su hija impulse ahora la culminación del proyecto. El gobernador también señaló que la presidenta ha coordinado con los ministros para avanzar con la obra.

“Conociendo a la presidenta, ya llamó a los ministros y ya les puso fecha. Así que le corresponde a la presidenta inaugurar esta obra porque es obra del Ejecutivo”, indicó.





Otras actividades en Reque

Durante su visita a Lambayeque, Fujimori también inspeccionó la comisaría de Reque para conocer sus condiciones operativas y las necesidades del personal policial. Luego recorrió el Centro de Salud de Reque, establecimiento que contará con 21 consultorios, 25 camas y servicios como emergencia, laboratorio, rayos X y farmacia.

El nuevo centro de salud está proyectado para atender a más de 26 mil habitantes de Reque y zonas cercanas. Su puesta en funcionamiento contempla nuevos ambientes, equipamiento y servicios para ampliar la atención sanitaria.