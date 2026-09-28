El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió una imagen en la que plantea convertir en una piscina el espacio que actualmente ocupa la sala de prensa de la Casa Blanca. La publicación apareció en medio de las recientes restricciones impuestas por su administración a distintos medios de comunicación y de una disputa judicial por el acceso de la prensa al complejo presidencial.

La imagen fue compartida por Trump en su plataforma Truth Social mediante una composición de “antes” y “después”. En la primera parte aparece la actual sala de prensa, mientras que en la segunda se muestra una recreación de una piscina con elementos dorados y una referencia al expresidente Franklin D. Roosevelt.

La representación difundida por el mandatario incluye sobre la imagen correspondiente a la sala de prensa la expresión “noticias falsas”. En la recreación, el espacio aparece transformado en una piscina cubierta decorada con elementos asociados a la estética utilizada por Trump y dedicada a Roosevelt.

La actual sala de prensa funciona desde 1970 en un espacio que anteriormente albergó una piscina cubierta. Esta instalación fue construida en 1933 durante la presidencia de Roosevelt, décadas antes de que el recinto fuera acondicionado para las actividades de los periodistas.

¿Qué pasó entre Trump y la prensa?

La publicación se produjo después de nuevas medidas de la Casa Blanca que limitaron el acceso de algunos medios a sus actividades. Durante la semana anterior, CNN, MS Now y Politico fueron apartados del acceso al complejo presidencial debido a cuestionamientos de la administración sobre la cobertura que realizan.

La decisión derivó en una disputa judicial relacionada con el acceso de la prensa y la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. El jueves, un juez ordenó que los medios recuperaran el ingreso a la Casa Blanca después de que se alegara que las restricciones afectaban la libertad de prensa.