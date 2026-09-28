Doña Martha, madre de Milett Figueroa, defendió públicamente a su hija frente a las declaraciones de Mimi Alvarado, pareja del primo de Marcelo Tinelli. La progenitora de la modelo consideró que la argentina ha tenido expresiones muy fuertes contra Milett y, además, negó que su hija haya puesto fin a su relación con Tinelli.

“ Esta dama está enjuiciada penalmente, por injuria, que es muy diferente a mandar una cartita notarial. Ha tenido palabras muy gruesas para la familia, para mi hija, sin conocerla. No la conoce. Yo tampoco, nunca la he visto ”, expresó doña Marthita en ‘Arriba mi gente’.

Posteriormente, doña Martha negó que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se encuentren distanciados y aseguró que la pareja continúa unida: “ Marcelo y Milett siguen amándose, siguen juntos ”, afirmó.

Asimismo, la madre de Milett Figueroa cuestionó las declaraciones de Mimi Alvarado y sostuvo que desconoce aspectos de la vida de su hija, por lo que, según afirmó, estaría hablando sin contar con pruebas.