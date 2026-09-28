A pocas semanas de la llegada del papa León XIV al Perú, cientos de jóvenes esperan conocer cómo podrán participar en el encuentro que el pontífice sostendrá con las nuevas generaciones en Lima. La vigilia se realizará en el Estadio Monumental de Ate.

Los interesados en participar deberán esperar la publicación del procedimiento oficial de inscripción. La convocatoria estará dirigida a personas de entre 16 y 35 años y contemplará alrededor de 30.000 espacios para quienes no formen parte de delegaciones diocesanas.

La actividad se realizará el jueves 12 de noviembre desde las 18:00 horas, como parte de la visita apostólica del pontífice al Perú. El encuentro incluirá momentos de oració

¿Cómo será la inscripción?

La Vicaría de la Juventud del Arzobispado de Lima será la encargada de comunicar los requisitos y pasos para acceder a uno de los cupos disponibles. Por el momento, la institución indicó que esta información será difundida próximamente a través de sus plataformas oficiales.

El Arzobispado recomendó a los interesados esperar los anuncios institucionales antes de completar formularios o ingresar a enlaces que circulen por otros medios. La medida busca evitar que los asistentes proporcionen sus datos mediante convocatorias que no hayan sido confirmadas por la organización.

¿Quiénes podrán participar?

La convocatoria abierta comprenderá a jóvenes de 16 a 35 años, mientras que otros asistentes acudirán como integrantes de delegaciones provenientes de distintas diócesis del país. De acuerdo con el Arzobispado de Lima, el Estadio Monumental tiene capacidad para recibir aproximadamente 60.000 personas durante la jornada.

El sacerdote Yadir Candela, representante del Arzobispado de Lima, explicó que unos 30.000 lugares serán destinados a la convocatoria abierta. Los espacios restantes corresponderán a las delegaciones juveniles organizadas por las diócesis.

¿Qué actividades tendrá la vigilia?

El encuentro no tendrá el formato de una misa tradicional, sino que combinará la oración con diferentes actividades dirigidas a los jóvenes. La programación contempla expresiones artísticas, dinámicas de participación y testimonios de vida.

Candela explicó que la propuesta busca generar un espacio de encuentro entre León XIV y jóvenes de distintas comunidades católicas del país. La jornada permitirá que los asistentes participen en diferentes momentos del programa, además del espacio dedicado a la oración.

La vigilia está programada para el jueves 12 de noviembre de 2026 en el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate. El inicio está previsto para las 18:00 horas y forma parte de la agenda de León XIV durante su visita al Perú.

El pontífice permanecerá en el país del 11 al 16 de noviembre y recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La actividad con jóvenes constituye una de las jornadas previstas durante su permanencia en territorio peruano.