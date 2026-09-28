El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló que el Gobierno coordina con el Ministerio de Vivienda y Sedapal para reducir el riesgo de problemas en el servicio de agua potable en Lima ante las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. La medida busca evitar que se repita lo ocurrido en 2017, cuando el ingreso de agua con lodo superó la capacidad de procesamiento de las plantas de tratamiento.

“Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Sedapal para evitar esa situación”, aseguró.

Recordemos que eh bajó mucha agua con barro y eh las máquinas que eh elaboran el agua potable no podían procesar por la gran cantidad de barro que tenía.

Durante una entrevista en Cuarto Poder, Vinelli explicó que tanto las plantas de tratamiento como los ríos tienen una capacidad máxima para manejar determinados volúmenes de agua. Por ello, señaló que el nivel que alcancen los caudales será determinante para establecer si las instalaciones pueden continuar procesando el agua con normalidad.

Sobre los trabajos de prevención, Vinelli explicó que las intervenciones en el río Piura buscan aumentar la cantidad de agua que el cauce puede soportar. Asimismo, recordó que durante 2017 el río llegó a registrar un caudal de 3.400 metros cúbicos por segundo, mientras que ahora se trabaja para alcanzar una capacidad de entre 3.900 y 4.000 metros cúbicos por segundo.

“Por ejemplo, en el 2017 el río Piura eh pasó 3,400 m cúbicos por segundo. Nosotros estamos limpiando para que pase 3,900 o 4,000 m cúbicos por segundo”, explicó.

El ministro señaló que este margen podría ser superado si las lluvias provocan un incremento mayor del caudal

“Pero si llega a pasar 4,500 o 4,200 eh va a haber o va a ocurrir un desborde porque eh el gran limitante que tenemos en este momento es el tiempo”, agregó.

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Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Estamos trabajando para que no haya cortes de agua en Lima durante el Fenómeno El Niño. Estamos limpiando los cauces, pero si lleva más de su máximo habrán desbordes. Estamos haciendo las cosas que se… pic.twitter.com/KvnlhGF6Qr — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) September 28, 2026





¿Qué medidas prepara el Gobierno ante posibles desbordes?

El titular del sector Vivienda señaló que el adelanto de las lluvias obligó al Ejecutivo a modificar el plazo previsto para culminar las intervenciones en los ríos del norte. Los trabajos en Piura y Tumbes, que inicialmente estaban programados hasta diciembre, ahora buscan concluirse en noviembre para contar con mayor capacidad de respuesta.

“Nuestro periodo cronograma de ejecución lo estamos adelantando de agosto a noviembre para poder atender este tipo de emergencia”, informó.

Vinelli señaló que, de los 1.700 puntos críticos identificados a nivel nacional, el sector agrario viene atendiendo 536. Los demás puntos son abordados con participación de gobiernos regionales, municipalidades y empresas privadas. Por otro lado, precisó que las intervenciones no se limitan a la limpieza de los cauces, sino que también contemplan la preparación de equipos y recursos para responder ante posibles desbordes.

Como parte de este despliegue, el Ejecutivo cuenta con cinco embarcaciones de la Marina, además de helicópteros, aviones y puentes Bailey para atender eventuales emergencias. Además, se han previsto alimentos y espacios de refugio para las personas que necesiten ser evacuadas, mientras los equipos continúan trabajando de forma permanente.

“Estamos en este momento 24/7 trabajando para salvar vidas. A ver, la gran prioridad es proteger la vida y la salud de las personas”, señaló.