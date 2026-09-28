El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli confirmó que el Ejecutivo solicitará al Congreso de la República un crédito suplementario de S/8.000 millones para financiar distintas actividades que permanecen en ejecución. Durante una entrevista en Cuarto Poder, el titular del sector explicó que los recursos permitirían mantener proyectos y tareas a cargo del Ejecutivo en diferentes sectores.

Asimismo, señaló que la solicitud responde a la necesidad de garantizar la continuidad de intervenciones que requieren recursos adicionales.

¿En qué se utilizarían los recursos?

El titular del Midagri detalló que una parte del dinero se destinaría al sector agrario mediante núcleos ejecutores. Estos grupos permitirían que los agricultores culminen la limpieza de canales y drenes que todavía presentan acumulación de sedimentos.

“Hay diversas actividades que están en ejecución. Hay actividades como por ejemplo, eh en el caso de agricultura, eh son 150 millones para núcleos ejecutores para que los agricultores terminen de limpiar algunos canales y drenes que todavía están acolmatados”, indicó.

Otro de los componentes corresponde a la atención de necesidades educativas para el próximo año, con la adquisición de 1.200.000 kits escolares. Además, se consideran intervenciones en infraestructura vial y recursos para algunas valorizaciones correspondientes a la Línea 2 del Metro.

“Tenemos kits escolares para el próximo año, son 1.200.000 kits escolares, algunos puentes, Puente San Francisco en el Vraem, eh puente Chancay aquí en la zona norte del país, algunas valorizaciones de la línea del metro 2”, precisó.

El ministro sostuvo que existen varias acciones del Ejecutivo que deben continuar y que el contexto económico permite plantear una ampliación presupuestal. Según explicó, el objetivo es mantener en marcha estas intervenciones mientras el Estado atiende otras necesidades que se presentan en el país.

“Hay varias acciones del Ejecutivo que siguen en marcha y dada la fortaleza macroeconómica que tenemos, nos permite solicitar un crédito suplementario para poder continuar con esas tareas porque si bien es cierto hoy día tenemos una gran preocupación por el Fenómeno Niño y nos estamos ocupando de eso, también tenemos que seguir ejecutando las grandes obras que el país necesita”, señaló.





¿Cuánto se destinaría al fenómeno El Niño?

En cuanto a los recursos destinados al fenómeno El Niño, Vinelli estimó que alrededor de S/500 millones corresponderían a este concepto. Esta cifra se suma a los S/2.500 millones que el Ejecutivo había reunido previamente para atender las acciones relacionadas con el evento climático.

“Para el Niño son alrededor de 500 millones aproximadamente, pero sin embargo, el 28 de julio la presidenta primero decidió formar una Comisión y en esa Comisión está Agricultura, Defensa, Economía y Vivienda y Economía hizo un gran esfuerzo para poder juntar 2500 millones de soles para atender el Fenómeno Niño”, explicó.

De los S/2.500 millones reunidos para ese propósito, señaló que alrededor de S/1.800 millones ya habían sido distribuidos y que el proceso continuaba.

“Ya hemos distribuido alrededor de 1800 millones y seguimos distribuyendo para seguir enfrentando y preparándonos en este fenómeno que eh estamos en este momento viviendo en el país”, puntualizó.