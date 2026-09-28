La Marina de Guerra del Perú realizó la ceremonia de clausura de las prácticas profesionales desarrolladas por la Delegación de la Armada Argentina en el Perú. La actividad cerró una etapa de intercambio que permitió compartir experiencias y conocimientos entre integrantes de ambas instituciones navales.

Durante su permanencia en el país, el personal argentino participó en actividades profesionales y operacionales junto a la Marina de Guerra del Perú. La agenda incluyó su intervención en los ejercicios SIFOREX 2026 y UNITAS LXVII-2026, en los que se desarrollaron actividades de entrenamiento conjunto y combinado.

#MGPNoticias 🇵🇪🤝🇦🇷 La @naval_peru clausuró las Prácticas Profesionales de la Delegación de la Armada Argentina, culminando una etapa de intercambio de conocimientos, experiencias y entrenamiento conjunto desarrollada también en los ejercicios SIFOREX 2026 y UNITAS LXVII – 2026. pic.twitter.com/753f6ZtgCx — Marina de Guerra del Perú (@naval_peru) September 28, 2026





¿Qué actividades realizaron?

La participación de ambas instituciones permitió intercambiar conocimientos sobre doctrinas, procedimientos y prácticas aplicadas durante las operaciones. Además, se trabajó en el fortalecimiento de la interoperabilidad, entendida como la capacidad de actuar de manera coordinada entre fuerzas de distintos países.

La clausura marcó el cierre de las actividades que reunieron a integrantes de ambas Armadas durante la estadía de la delegación argentina. El intercambio permitió mantener la coordinación y el contacto profesional entre los efectivos de Perú y Argentina.

La Marina de Guerra del Perú y la Armada Argentina señalaron que los conocimientos adquiridos durante esta experiencia contribuirán a mantener la coordinación entre sus integrantes.