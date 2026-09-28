El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) prorrogó por 180 días calendario, a partir del 30 de septiembre de 2026, la declaratoria de emergencia del servicio de transporte terrestre en los sectores de las vías costeras correspondientes a los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, ubicados en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 525-2026-MTC/01.02, publicada este domingo 27 de septiembre en el diario El Peruano.

SUSTENTO

La ampliación del plazo se sustenta en que los procesos de erosión costera y la recurrencia de oleajes anómalos continúan afectando las condiciones físicas y morfológicas de las zonas de intervención en los balnearios mencionados. Esta situación dificulta los trabajos y mantiene expuesta la infraestructura vial a situaciones de daño o peligro.

Según el informe técnico de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes, los sectores comprendidos abarcan 14 centros poblados con una población aproximada de 136 951 habitantes, para quienes la afectación de estas vías representaría una severa restricción en la continuidad y seguridad del transporte de personas y mercancías. Por ello, refiere que amerita la continuación de la intervención prioritaria inmediata.

Asimismo, dispone que en el plazo de 10 días calendario posteriores a la culminación del nuevo plazo, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes informe al Despacho Viceministerial de Transportes las acciones e intervenciones realizadas.