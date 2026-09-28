Angie Jibaja fue cuestionada en redes sociales por no asistir a la celebración de los 15 años de su hija, fruto de su relación con Jean Paul Santa María. Ante los comentarios que generó su ausencia, la modelo compartió una captura de la conversación que sostuvo con Romina Gachoy, esposa de su expareja, para explicar lo ocurrido.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que la modelo agradeció a la cantante uruguaya por autorizarla a mostrar parte de su conversación privada. Según explicó, decidió compartir el chat para evidenciar su participación en los preparativos por los 15 años de su hija. Asimismo, el intercambio deja ver el respaldo que Romina Gachoy le habría brindado a Angie Jibaja ante el distanciamiento que mantiene con sus hijos.

Según la conversación compartida por Angie Jibaja, la actual pareja de Jean Paul Santa María le habría manifestado lo siguiente: “ ¡Siempre serás bienvenida porque eres familia! Todo el mundo va a entender que si viajaste antes fue para protegerla del momento que se estaba viviendo y de toda la basura que había salido en medios y tu fin era cuidarla ”.

La pareja de Jean Paul Santa María se refirió a los comentarios dirigidos contra Angie Jibaja por su ausencia en el cumpleaños de su hija, luego de compartir imágenes de la celebración. En sus declaraciones, la cantante uruguaya agradeció a la modelo peruana por el apoyo que brindó durante los preparativos del festejo.

“ Si alguien te pregunta por qué no fuiste al cumple, no des cabida a la gente mala que quiere dar a entrever cosas que son falsas. Que todo el mundo sepa que sabías de la fiesta antes que todos y fuiste parte del proceso conmigo. Nadie tiene nada que reclamar! Nadie es quien para juzgarte! Y menos para poner en tela de juicio el amor que sientes por G** ”, manifestó Romina Gachoy.