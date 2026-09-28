La presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador el próximo 29 de octubre, tras recibir una invitación del mandatario Nayib Bukele para una visita oficial. El canciller Carlos Espá señaló que la reunión bilateral estará enfocada en la seguridad ciudadana y las acciones contra las organizaciones criminales transnacionales.

Los detalles de la agenda aún están en proceso de definición y serán establecidos de manera conjunta por las autoridades de ambos países.

Durante la entrevista con Panorama, el canciller señaló que la reunión servirá para intercambiar experiencias en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Explicó que El Salvador podrá compartir las estrategias implementadas frente a las organizaciones criminales, mientras que el Perú aportará su experiencia en la lucha contra grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA.

Espá precisó que cualquier mecanismo de cooperación entre ambos países deberá aplicarse de acuerdo con el marco legal y respetando la soberanía de cada Estado.

El canciller también habló sobre el Escudo de las Américas, una iniciativa multilateral en la que participan actualmente 15 países y que tiene como objetivo reforzar la cooperación frente a las organizaciones criminales transnacionales. Precisó que este mecanismo no constituye un tratado internacional, sino una declaración de voluntad política.

En ese sentido, explicó que cualquier eventual acuerdo relacionado con cooperación militar, combate al lavado de activos, narcotráfico o acciones en las zonas fronterizas deberá cumplir con los procedimientos y normas vigentes en cada país.

Asimismo, el canciller resaltó que, durante la reciente agenda internacional de la presidenta Fujimori, se llevaron a cabo reuniones con representantes de diversos países. Entre los resultados, mencionó la suscripción de un convenio de extradición con Polonia y las coordinaciones con México en el marco de la Alianza del Pacífico.

En esa línea, sostuvo que la cooperación internacional será clave para enfrentar delitos como la minería ilegal, el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, debido a que estas actividades pueden estar relacionadas con organizaciones criminales que operan en distintos países.