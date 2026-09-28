La presidenta de la República, Keiko Fujimori, confirmó que recibió una invitación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para visitar ese país a fines de octubre. El anuncio se dio en una transmisión en vivo por redes sociales, en la que también participó el canciller Carlos Espá, quien ratificó la información.

La jefa de Estado calificó la noticia como positiva y señaló que, por ahora, prefiere reservar los detalles de la invitación extendida por el mandatario salvadoreño.

“Hemos recibido la invitación del presidente Bukele para que el mes de octubre podamos ir a visitar El Salvador”, indicó Fujimori.

El canciller, por su parte, se mostró entusiasmado con el viaje y sostuvo que Bukele cuenta con experiencia valiosa para compartir con el Perú. Espá remarcó que ese aprendizaje podría contribuir a que el país responda de manera más efectiva a las demandas ciudadanas en materia de seguridad.

“Estoy muy ilusionado por ese encuentro con el presidente Bukele. Él tiene muchas lecciones aprendidas que contarnos, compartir con nosotros. Estoy seguro de que esas lecciones aprendidas también van a servir para que nosotros podamos responder efectivamente a las justas demandas del pueblo peruano por mayor seguridad ciudadana”, sostuvo.

VIAJE A ESTADOS UNIDOS

Respecto al viaje a Estados Unidos, donde participó en el periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, Fujimori indicó su reunión con la reina Máxima de los Países Bajos, a quien invitó al Perú para el 2027.

En cuanto a la agricultura, Keiko Fujimori anunció que se invertirán 300 millones de dólares en los próximos cinco años para reforestar 5 mil hectáreas.