La Fiscalía inició una investigación por presunta corrupción de funcionarios tras recibir un informe reservado elaborado por el estudio de abogados estadounidenses Paul Hastings, contratado por PetroPerú para revisar sus relaciones comerciales con la empresa Gunvor. El documento fue remitido al Ministerio Público recién en junio pasado en un sobre lacrado.

De acuerdo al dominical Punto Final, el informe detalla reuniones, correos electrónicos y operaciones comerciales entre funcionarios de la petrolera estatal y Raymond “Ray” Kohut, exrepresentante de Gunvor que confesó ante autoridades de Estados Unidos el pago de sobornos a funcionarios de distintos países de Latinoamérica.

Como se recuerda, el caso Gunvor salió a la luz primero en Ecuador, donde el periodista Juan Carlos Calderón, junto al fallecido excandidato presidencial Fernando Villavicencio, reveló que la empresa habría pagado más de 70 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petroecuador para adquirir crudo por debajo del precio de mercado y luego revenderlo con altos márgenes de ganancia. La confesión de Kohut en Estados Unidos puso posteriormente la atención sobre otros países, entre ellos Perú.

CASO LLEGÓ A PETROPERÚ

Sucede que PetroPerú contrató a Paul Hastings en 2022, un año después de conocerse la confesión de Kohut, para auditar sus relaciones comerciales con Gunvor. Sin embargo, los resultados se conocieron en junio de este año, donde se detalla, por ejemplo, un intercambio de correos ocurrido en octubre de 2016 entre Rony Vilcapoma, entonces gerente de Compras de Hidrocarburos de PetroPerú, con Kohut, sobre las condiciones de una licitación de crudo próxima a lanzarse.

“Hola Ray, estamos pensando salir a tender de crudo y recibir ofertas el siguiente martes 18.10.2016 con validez hasta el 20.10.2016 (3 días). ¿Hay alguna diferencia si solo considero como validez de oferta 2 días respecto a 3 días?”, refiere el correo.

Un día después, Kohut acudió a PetroPerú y estuvo por varias horas en una reunión con Toscano. Estas visitas se dieron más de 30 veces entre 2015 y 2020, siendo recibido en 19 de ellas por Yusko Toscano, funcionario del área de compras de hidrocarburos. Seis de esas visitas coincidieron con procesos de licitación que posteriormente fueron adjudicados a Gunvor, incluyendo un contrato por más de 16 millones de dólares para la compra de petróleo ecuatoriano, otorgado días después de una de esas reuniones.

COMPRAS A GUNVOR

La auditoría también identificó cinco operaciones en las que PetroPerú compró petróleo ecuatoriano a Gunvor pese a la existencia de otras ofertas con precios más bajos. En total, entre 2015 y 2020, la petrolera estatal realizó 130 adquisiciones a la empresa por aproximadamente 1,727 millones de dólares, entre petróleo, biodiésel y otros derivados.

El documento recoge además comunicaciones entre funcionarios de PetroPerú y representantes de Vitol , otra comercializadora internacional que también reconoció haber pagado sobornos a funcionarios en Latinoamérica para cerrar contratos comerciales.

PETROPERÚ RESPONDE

Al respecto, PetroPerú informó que no se abrieron procesos disciplinarios contra los funcionarios mencionados en el informe e indicó que el documento de Paul Hastings no es concluyente. Además, la empresa no respondió sobre las diligencias que realiza el Ministerio Público.